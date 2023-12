Sénégal: Des médias lancent SaytuSEN2024, une alliance de vérification des faits consacrée à la présidentielle sénégalaise de 2024

Dakar — Plusieurs organisations du secteur de la presse ont constitué une alliance de vérification des faits dénommée SaytuSEN2024 pour bien informer le public et le mettre à l'abri de la manipulation et des fausses nouvelles relatives l'élection présidentielle du 25 février prochain, a-t-on appris de l'un des responsables de cette initiative, le journaliste Valdez Onanina, rédacteur en chef à Africa Check.

"Nous voulons améliorer la qualité du débat public et faire en sorte qu'il soit basé davantage sur des faits que sur des opinions ou la manipulation", a expliqué Onanina à l'APS.

Africa Check se présente comme la première organisation indépendante à but non lucratif de vérification des faits en Afrique francophone.

Créée en 2012, avec des bureaux à Dakar, Lagos et Nairobi, elle est à l'origine de l'initiative SaytuSEN2024, qu'elle a lancée avec plusieurs partenaires, dont La Maison des reporters, Sétanal Média, Ouestaf News, le quotidien EnQuête et l'École supérieure de journalisme, des métiers de l'Internet et de la communication.

"Il va s'agir de travailler avec les standards éditoriaux pour assurer une parfaite coordination de notre action commune", a expliqué Valdez Onanina.

"Les autres membres de l'alliance, qui ne sont pas des médias, ont un rôle bien précis à jouer, qui ne consiste pas à produire des articles de fact-checking, mais un rôle tout de même primordial", a-t-il dit.

L'initiative d'Africa Check est calquée sur une précédente, que l'organisation de vérification des faits a déroulée au Nigeria, lors des dernières élections législatives et présidentielle de ce pays.

Le but est de bien informer le public et de le mettre à l'abri des fausses nouvelles et de la manipulation en distinguant les faits des informations et déclarations de nature à tromper l'opinion, selon Valdez Onanina.

"Au Sénégal, c'est une première. Cette initiative est aussi la preuve du dynamisme de la presse sénégalaise. Nous pensons [...] faire un travail utile pour le public et les électeurs", a-t-il dit.

"Les articles produits dans le cadre de SaytuSEN2024 seront disponibles sur les plateformes des entités qui composent l'alliance", ont écrit Africa Check et ses partenaires dans un communiqué.

Ils affirment qu"'un rapport d'activités incluant les tendances en matière de désinformation, qui auront marqué la période électorale, sera publié à la fin du processus".