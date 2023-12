Sénégal: Loi de finances 2024 - Le budget de 7003,6 milliards de FCFA adopté par les députés

Les députés ont adopté le projet de loi de finances 2024. Il a été voté en présence du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Il s'élève à 7003,6 milliards de Fcfa. Lors de la clôture de la session budgétaire le 30 novembre, M. Ba est revenu sur le contenu du projet de budget 2024.

«Son montant, vous le connaissez : 7003,6 milliards de francs CFA, contre 6411,5 milliards CFA en 2023, soit une augmentation de 592,1 milliards FCFA en valeur absolue et 9,2% en valeur relative. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur la manière dont ces 7003,6 milliards ont été calculés. Certains voudraient qu'on en retranche les 1248,2 milliards FCFA correspondant à l'amortissement de la dette en 2024, pour afficher un budget de 5 755,4 milliards FCFA », a déclaré le ministre des Finances dans son discours consacré à la clôture de la session budgétaire. Il estime que ce serait tromper le Parlement que de mettre en avant un budget qui ne comprendrait pas le remboursement du capital de la dette.

«Même si, pour des raisons comptables qui n'intéressent que les experts, ce remboursement qui constituait une dépense budgétaire au sens de la loi n° 2001-09 du 15 octobre 2001 et qui ne l'est plus du point de vue de la loi 2011-15 du 08 juillet 2011 abrogée par la loi 2020-07 du 26 février 2020, nous avons privilégié l'approche qui vous renseigne sur le fait que 1248,2 milliards FCFA vont être consacrés en 2024 à l'amortissement de la dette publique », a indiqué le ministre Mamadou Moustapha Ba.

Selon lui, l'autre approche, qui aboutit en fait à camoufler cette information derrière l'obscur terme « opération de trésorerie », nous paraît moins transparente vis-à-vis du Parlement, même si elle satisfait quelques experts. Mais au-delà de cela, il a souligné qu'en matière budgétaire, la comparabilité des données est essentielle. «Sans comparaison historique, impossible de savoir si on avance, on recule ou bien on stagne.

En 1981, le dernier budget préparé par le Président Léopold Sédar Senghor s'élevait à 191,6 milliards FCFA, dont le service de la dette. En 2000, le Président Abdou DIOUF a quitté le pouvoir en laissant un budget de 831,5 milliards FCFA, comprenant le service de la dette. En 2012, le dernier budget du Président Abdoulaye Wade s'élevait à 2344,8 milliards FCFA, y compris le montant du service de la dette.

Nous sommes en 2023 et certains voudraient nous reprocher d'avoir préféré dire à l'Assemblée Nationale, qu'en adoptant cette loi de finances, vous autorisez en réalité le paiement de 7003,6 milliards FCFA, incluant l'amortissement de la dette. Ainsi, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall laissera à son successeur un budget de 7 003,6 milliards FCFA », a révélé M. Ba.