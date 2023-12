Ethiopie: L'ONUSIDA encouragé par les efforts de l'Éthiopie pour prévenir la propagation du VIH/SIDA

<strong>Addis Ababa — L"ONUSIDA a fourni divers soutiens à l'Éthiopie dans ses efforts de prévention de la propagation du VIH/sida et de traitement des personnes vivant avec le virus, a déclaré Françoise Ndyishimiye, directrice de l'ONUSIDA en Éthiopie.

Cette année, la Journée mondiale de lutte contre le sida sera commémorée le 1er décembre, sur le thème "Laissons les communautés mener la danse".

Dans un entretien exclusif avec ENA, la directrice de l'ONUSIDA en Éthiopie, Françoise Ndyishimiye, a déclaré que l'ONUSIDA travaillait en collaboration avec des acteurs locaux et internationaux pertinents pour soutenir la mise en oeuvre de programmes et de projets de prévention et de traitement du VIH/sida en Éthiopie.

L'agence des Nations Unies coordonne l'équipe nationale conjointe des Nations Unies qui comprend l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA et de nombreuses autres organisations afin de consolider l'effort national, a-t-elle ajouté.

Selon elle, l'agence, en collaboration avec ses partenaires éthiopiens, se concentre principalement sur le soutien des politiques et des stratégies de prévention et de traitement du VIH, ainsi que sur d'autres questions connexes.

"Nous apportons un soutien technique et mobilisons des ressources auprès du Fonds mondial et d'autres organismes afin de garantir que le pays dispose de suffisamment de moyens financiers pour les activités de traitement et de prévention.

Saluant les efforts déployés par l'Éthiopie pour atténuer la pandémie, elle a souligné la nécessité d'intensifier encore les activités en vue de contrôler la maladie.

Elle a déclaré que même si l'Éthiopie réussit à contrôler le VIH/sida en tant que pays, il y a encore quelques poches qui nécessitent une plus grande attention.

Le directeur national a déclaré que les efforts devraient être renforcés en mobilisant les communautés dans la prévention et le contrôle du SIDA dans le pays.

Le monde peut mettre fin au sida si les communautés ouvrent la voie. C'est pourquoi le thème de la Journée mondiale du sida de cette année est "Let communities lead", a-t-on indiqué.

Cette journée est célébrée chaque année afin d'unir les forces pour comprendre l'impact du VIH et se souvenir des personnes décédées des suites de maladies liées au sida. Elle constitue également un cri de ralliement pour s'engager à travailler jusqu'au jour où le VIH ne sera plus une menace pour la santé publique.