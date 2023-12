Ethiopie: L'IGAD nomme un délégué à la jeunesse pour intégrer l'inclusivité

<strong>Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a nommé son tout premier envoyé pour la jeunesse dans le but de rendre l'organisation plus inclusive.

S'exprimant lors de la conférence IGAD Governance 2023 et de l'inauguration officielle du nouvel envoyé à Mombasa, au Kenya, le secrétaire exécutif de l'organisation, Workneh Gebeyehu, a déclaré que les jeunes représentaient environ 70 % de la population totale de la région.

Cela fait d'eux une partie intégrante de la société, dont l'IGAD a connaissance, et elle a pris la décision délibérée d'inclure et d'impliquer pleinement les jeunes dans la gestion des affaires de la région en tant que parties prenantes actives.

"L'IGAD, en tant qu'organisation régionale, se consacre au renforcement des capacités de populations uniques telles que les jeunes et les femmes de notre région, afin de les impliquer dans les questions clés qui affectent notre région, notamment la paix et la sécurité, le changement climatique et d'autres questions pertinentes", a déclaré M. Workneh.

Il a ajouté que l'IGAD était en train de formuler une politique de la jeunesse et qu'elle avait demandé aux États membres d'accélérer le processus.

Le directeur exécutif a déclaré qu'en tant que tel, le nouveau bureau de l'envoyé de la jeunesse sera mieux placé pour articuler les défis, les succès et les opportunités qui traversent la région.

%

"Nous sommes en train d'institutionnaliser les questions d'inclusion des jeunes, les gouvernements des États membres et les organisations partenaires devraient prendre l'initiative de défendre les intérêts des jeunes afin d'exploiter pleinement leur potentiel", a-t-il ajouté.

La conférence de trois jours a attiré des délégués et des participants des États membres et des partenaires stratégiques pour délibérer sur les questions clés concernant la région, en mettant l'accent sur l'adoption de la stratégie régionale de l'IGAD en matière de genre et du plan d'action régional de l'IGAD sur les femmes, la paix et la sécurité (WPS).

Sam Ogwal, de l'Ouganda, est le premier titulaire du premier bureau dirigé par des jeunes à l'IGAD. Il assumera des rôles et des responsabilités clés que l'Autorité a désignés pour être un créneau avec lequel les jeunes de tous les États membres sont en résonance, selon l'agence de presse kenyane.

M. Ogwal a déclaré qu'il était prêt à assumer la responsabilité de faire entendre la voix des jeunes et de revendiquer leurs droits et leurs besoins.

Il a déclaré que, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il s'attaquera aux défis qui sont synonymes de jeunesse dans toute la région et trouvera des solutions durables qui profiteront largement à la population jeune.

Il a ajouté qu'il avait la responsabilité de veiller à ce que les jeunes de la région fassent partie de l'institution et soient inclus dans les discussions qui constituent la base de la prise de décision qui, à son tour, façonne la région en général.

"Il s'agit d'un nouveau voyage passionnant qui verra la jeunesse incluse dans la table des décisions pour se prononcer sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés, y compris la proverbiale violence basée sur le genre, l'accès à la justice, la paix et la sécurité parmi d'autres programmes connexes", a déclaré M. Ogwal.