Maroc: Le ministère de la Jeunesse adhère au programme 'Info Tika'

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Commission du droit d'accès à l'information (CDAI) ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat et d'adhésion au programme "Info Tika".

Signée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et le président de la CDAI, Omar Seghrouchni, cette convention formalise l'adhésion du ministère au programme "Info-Tika", dans le but de faciliter l'accès à l'information en vertu de la loi n°31.13 relative au droit d'accès à l'information.

Ladite convention vise également à contribuer à l'instauration de la confiance en l'information et à l'élaboration des normes nationales relatives aux informations fiables et sûres, ainsi qu'à lutter contre les "fake news" relatives à la gestion de la chose publique.

Ce partenariat se base sur plusieurs axes, notamment l'amélioration de l'accès à l'information pour tous les usagers du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la promotion des diverses formes d'accès à l'information, et ce en tenant compte des différentes langues de communication des usagers, ainsi que la diffusion par tous les moyens disponibles, outre la facilitation de l'accès à l'information pour toutes les catégories concernées.

Ledit partenariat repose sur le renforcement de toutes les pistes de coopération possibles pour la mise en oeuvre des objectifs de ladite convention, notamment la sensibilisation et l'échange d'expériences, ainsi que la publication des recommandations et des suggestions censées améliorer la qualité des procédures d'accès à l'information.

Il s'agit aussi de la création d'un réseau des entités chargées de l'accès à l'information en vue d'échanger les expériences et la participation à l'enrichissement de la plateforme "Info Tika", développée par la CDAI pour lutter contre les "Fake news".

Cette convention vient renforcer la stratégie du gouvernement de lutte contre les "fake news", l'objectif étant d'apporter la bonne information aux citoyens et citoyennes à travers ce dispositif, notamment à l'ère du numérique, a indiqué M. Bensaid dans une déclaration à la MAP à l'issue de la cérémonie de signature.

Il a, à cet égard, souligné l'importance de renforcer la circulation de la bonne information, en particulier dans l'espace numérique, devenu désormais un espace public nécessitant le respect de certaines règles déontologiques et des valeurs morales.

De son côté, M. Seghrouchni a fait savoir que ce partenariat vise à favoriser le cadre de collaboration entre le ministère et la CDAI, à travers le développement de l'information réelle et utile, telle qu'elle est traitée par la loi 31.13.

L'encouragement de la bonne information nécessite un travail concerté et coordonné contre tout ce qui peut être nocif et négatif, notamment les "fakes news", a-t-il poursuivi.

Il a, en outre, relevé que "la liberté d'expression est nécessaire, mais dans un cadre de valeurs morales et déontologiques accepté par la société".

Créée en vertu de la loi n° 31.13, la Commission du droit d'accès à l'information (CDAI) a pour but, notamment d'assurer le bon exercice du droit d'accès à l'information et d'émettre des recommandations et des propositions afin d'améliorer la qualité des procédures d'accès à l'information.