Seychelles: 3 navires étrangers soupçonnés de pêche illégale capturés dans les eaux des Seychelles d'octobre à novembre

Les garde-côtes des Seychelles ont intercepté trois navires étrangers soupçonnés de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les eaux territoriales de la nation insulaire entre octobre et novembre, a annoncé vendredi l'Autorité de pêche des Seychelles (SFA).

Le dernier navire capturé vient du Sri Lanka avec sept membres d'équipage et a été amené au port le 22 novembre. L'affaire fait l'objet d'une enquête et l'équipage sera accusé de pêche illégale dans les eaux des Seychelles et d'utilisation de filets de pêche non autorisés.

Un autre navire intercepté le 16 novembre, originaire des Comores avec quatre membres d'équipages, a été intercepté dans le lagon d'Aldabra. Comme il n'y avait aucune capture à bord, le navire a été saisi et l'équipage rapatrié dans leur pays.

Le premier navire suspecté de pêche illégal, venait également du Sri Lanka avec six membres d'équipage à bord et a été appréhendé et amené au port le 20 octobre.

La Garde côtière des Seychelles continue de collaborer étroitement avec les autres agences nationales concernées à travers un cadre interinstitutionnel pour assurer une liaison et une coordination appropriées lorsque de tels cas se présentent.

Cet effort commun s'avère efficace pour trouver une solution aux actes persistants de pêche illégale dans la zone économique exclusive des Seychelles, qui s'étend sur 1,4 million de kilomètres carrés.