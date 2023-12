Niger: Forces françaises- Plus de 1300 soldats français ont quitté définitivement le pays

Alors que les forces françaises sont en train de quitter le Niger à la demande du gouvernement militaire du pays, plus de 1.300 soldats ont définitivement quitté le pays en direction de N’Djamena au Tchad et de la France. L’information est rapportée par levenementniger.com. Selon cette source, l’armée nigérienne a annoncé dans une déclaration que dans le cadre du processus de retrait des forces françaises du pays, plus de 1.300 soldats français ont définitivement quitté le Niger.

Selon ce communiqué officiel, ils sont partis en direction de N’Djamena au Tchad et de la France. « Le désengagement des troupes françaises se déroule conformément à l’agenda annoncé par les autorités nigériennes dans de bonnes conditions de sécurité. Les convois terrestre et aérien se poursuivent », comme convenu, a précisé la même source. Les termes de l’accord trouvé en octobre entre la France et le CNSP, organe composé de militaires ayant pris le pouvoir au Niger, environ 1.400 militaires français doivent quitter le Niger d’ici fin décembre 2023