Maroc: OM - Les premiers mots de Mehdi Benatia après son arrivée !

Ce jeudi, par le biais d'un communiqué de presse, l'OM a officialisé l'arrivée de Mehdi Benatia au poste de conseiller sportif. Quelques heures plus tard, le Marocain s'est exprimé pour la première fois sur son retour en Provence

L'ancien défenseur central est intronisé nouveau conseiller sportif de l'Olympique de Marseille. Aperçu samedi dernier à Strasbourg (1-1) aux côtés du président Pablo Longoria et du directeur général Stéphane Tessier, l'ancien international marocain âgé aujourd'hui de 36 ans signe un retour remarqué sur la Canebière. Le natif de Courcouronnes, formé à l'OM, grimpait un à un les échelons, mais sans jamais disputer la moindre rencontre avec l'équipe première avant son départ définitif à l'été 2008.

Sur son compte Instagram, Mehdi Benatia a lâché ses premières impressions sur sa nomination. « De l'eau a coulé sous les ponts... À l'époque, je n'avais pas eu l'opportunité de défendre les couleurs de ce club comme je l'avais imaginé. 20 ans plus tard, on me confie une mission, un challenge. C'est avec un grand plaisir et beaucoup d'humilité que je vais tenter de transmettre ce que j'ai pu vivre et apprendre durant ma carrière. Je suis conscient des enjeux et je mettrai tout en oeuvre pour me mettre au service de ce grand club, qu'est l'Olympique de Marseille ».