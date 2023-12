Congo-Brazzaville: Programme accéléré de développement communautaire - Lancement de l'étude de faisabilité

Le ministère délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local a organisé, le 1er décembre à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'atelier national de lancement de l'étude de faisabilité du Programme accéléré de développement communautaire (PADC), qui vise à créer les conditions pour une réalisation rapide des Objectifs de développement durable (ODD) et du Plan national de développement (PND) 2022-2026.

L'étude s'articule sur la planification du développement local et permettra de produire les Plans locaux de développement (PLD), qui sont la déclinaison départementale du PND. La représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, a rappelé que le PADC est une offre des services intégrés du Bureau régional du Pnud pour l'Afrique visant à aider 50 millions d'Africains à sortir de la pauvreté multidimensionnelle d'ici à 2026 et rétablir l'équité territoriale dans différents pays.

« La République du Congo, à travers le leadership affirmé des autorités, vise à travers ce programme à doter les communautés rurales et périurbaines en infrastructures socio-économiques de base, y compris des installations de santé, d'éducation et d'eau ainsi que des moyens de production et de valorisation des filières économiques porteuses dans l'industrie agricole, pastorale, halieutique, forestière, minière notamment. Les principaux bénéficiaires de ce programme seront les femmes et les jeunes », a-t-elle déclaré.

Exécuté par le Pnud, ce programme de l'Etat congolais permettra, entre autres, l'édification des structures de santé ; la mise en place des dispositifs d'éducation/formation professionnelle ; le développement des microcentrales hydrauliques ainsi que des mécanismes nécessaires à l'électrification rurale ; l'encouragement, la formation, le financement et le suivi des structures oeuvrant dans le domaine de l'agriculture au sens large. Il s'agira d'aménager et d'entretenir les voies d'accès ; d'encadrer le développement d'activités économiques durables, génératrices de revenus pour la population la plus vulnérable sur toute l'étendue du territoire national.

« Ce programme est un modèle de développement Bottom-up. Son approche est axée sur la demande et l'offre intégrée des services publics. Ainsi, son point de départ est l'expression des besoins par les communautés rurales et locales. L'étude de faisabilité constitue un outil pertinent pour la formulation d'un état des lieux chiffré de besoins prioritaires de développement des localités, et permettra d'informer la formulation du document du programme PADC en République du Congo », a conclu Adama-Dian Barry.

En effet, le processus de collecte inclusive et participative des besoins prioritaires de développement des localités, à travers des ateliers consultatifs, va se déployer sur toute l'étendue du territoire national à compter du 2 décembre. Il regroupera les acteurs des premiers rangs des localités dans les chefs-lieux et villages.

Le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, de son côté, a rappelé que le lancement de cette étude de faisabilité est le fruit d'une réflexion approfondie pour la localisation des ODD et la déclinaison locale du PND. Selon lui, au regard des enjeux socioéconomiques de ce programme ainsi que la promptitude de son implémentation, il est de bon aloi de procéder à une démarche scientifique et méthodique. Ce qui passe inéluctablement, a-t-il dit, par diverses opérations telles que l'étude de faisabilité, objet du présent atelier.

« Il s'agit d'identifier les besoins réels des communautés de base, de déterminer les conditions et les efforts à déployer pour garantir la réussite de ce programme ; d'anticiper les risques et contraintes auxquels il sera soumis ; d'identifier les ressources à mobiliser ; de donner une estimation chiffrée de ce programme ; de définir le chronogramme de pilotage des activités à mener ; d'offrir aux différentes parties prenantes la visibilité sur les conditions et les étapes de réalisation de ce programme », a précisé Juste Désiré Mondelé.