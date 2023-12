Mali: Interview du Commandant de la Force, le Général de division Mamadou Gaye, à l'occasion de la fermeture de la radio des Nations unies, Mikado FM 30 novembre 2023

Interview du Commandant de la Force, le Général de division Mamadou Gaye, à l'occasion de la fermeture de la radio des Nations unies, Mikado FM

30 novembre 2023

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

Je suis le Général de division, Mamadou Gaye, Commandant de la Force. Je suis affecté dans cette mission depuis 18 mois maintenant. Initialement en qualité d'adjoint au Commandant de la Force et depuis janvier 2023, comme Commandant de la Force. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai été porté à la tête des 13 000 hommes qui composent la MINUSMA, déployés dans 13 postes et dans quatre secteurs opérationnels, plus Bamako qui abrite le poste de Commandement de la Force.

Mikado FM

13 000 hommes, c'est quand même beaucoup de personnes, beaucoup de responsabilités aussi. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes là depuis moins de deux ans, mais on va quand même parler de façon générale. Qu'est- ce qu'on peut retenir de la contribution de la Mission en tant que mission de maintien de la paix ?

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

La MINUSMA a joué, au cours des dix dernières années, un rôle crucial dans la stabilisation du Mali en contribuant, d'une part, à la réduction des conflits armés et des violences. Elle a aussi facilité le dialogue entre les différentes parties au conflit, favorisant des solutions politiques aux différends. La mission a également travaillé au renforcement des institutions de l'État et à la promotion de la gouvernance à travers des actions concrètes de renforcement de l'autorité de l'État, notamment dans certaines zones réputées difficiles, comme la zone de Gao, celle de Kidal, de Ménaka, mais également de Mopti, au centre du Mali. Enfin, la mission a apporté un soutien essentiel aux autorités maliennes dans la restauration de la sécurité et de la sûreté dans l'ensemble des zones où elle a été déployée.

Mikado FM

Et dans tout cela, quels étaient les principaux axes de la contribution de la Force et de l'intervention de la Force ?

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

Les différents axes de contribution de la Force ont été rappelés dans les différents mandats qui ont été confiés à la Mission. Mandats dont les priorités stratégiques s'articulent autour de l'appui au processus politique, de l'appui à la transition, mais également la protection des civils qui a constitué peut-être l'élément central, qui a été au coeur des différents mandats de la MINUSMA. La sécurisation des zones sensibles, bien entendu, pour la protection des civils, a constitué une des grandes priorités. La MINUSMA a également contribué à raffermir et à maintenir les accords de paix à travers la Commission technique de sécurité (CTS), que j'ai eu l'honneur de diriger en tant que commandant de la Force, en parlant à toutes les parties au conflit.

Cela nous a permis, au cours des dix dernières années, de maintenir un cessez-le-feu. Il n'y a pas eu vraiment de conflit majeur, parce que nous avons mis en place des arrangements sécuritaires qui ont permis d'éviter toutes les sources de conflits possibles entre les différentes parties. Donc, au bilan, nos axes d'intervention ont concerné le dialogue, la réconciliation, mais également la protection des populations, mais également tous les liens que nous avons eu à entretenir entre les différentes parties au conflit pour maintenir un cessez- le- feu durable.

Mikado FM

Au- delà de cet aspect plus ou moins officiel, il y avait aussi l'aspect humain qui était là, où il y avait un contact également avec les populations civiles, des échanges de cultures, de partage avec les populations ?

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

C'est peut- être le plus important dans les interactions que nous avons eues à établir entre les différentes populations. L'aspect humain, à mon avis, était l'élément fondamental de notre mission. Cela s'est traduit par des opérations de rapprochement avec la population qu'on appelait les key leaders engagement, où nous allons vers les populations, les leaders des communautés, les jeunes, les femmes, pour être à leur écoute, connaître un peu les préoccupations majeures et prendre en compte leurs préoccupations sécuritaires. Je crois que cela a été un élément fondamental de l'exécution de notre mandat, parce que sans ce contact humain, il n'est pas possible de répondre à la demande pour la protection des civils.

C'est la raison pour laquelle les actions essentielles de la Force étaient tournées autour des patrouilles de longue portée, qui nous permettaient de couvrir de longues distances, de plus de 100 kilomètres, pour aller à la rencontre des populations isolées, des patrouilles de courte portée, à proximité des zones où nous sommes déployés, mais également des bases temporaires pour la sécurisation des marchés, la sécurisation des infrastructures. On peut citer le cas, par exemple, des ponts de Songobia au Centre du Mali qui ont été réalisés par la MINUSMA et qui ont été sécurisés de bout en bout et la MINUSMA a continué à sécuriser ces infrastructures. Toutes ces actions visent une seule finalité, la protection des civils et la préservation de la liberté de circulation des personnes et des biens.

Mikado FM

Parlons de la composition de la Force qui est la contribution d'une soixantaine de pays quand même. Qu'est- ce que cela représente exactement ?

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

C'est extrêmement important, la contribution de la communauté internationale à la MINUSMA, vous l'avez cité tantôt, plus de 65 pays représentés, environ 500 officiers d'État-major déployés au sein de la Mission. Je voudrais en profiter pour rendre un vibrant hommage à toutes ces populations, tous ces pays qui ont contribué à cette mission. C'est une chance que nous avons d'avoir toute ces communautés et d'avoir cette solidarité internationale agissante autour du Mali pour l'exécution de notre mandat.

Bien entendu, cela a été une mission difficile, compte tenu de l'environnement sécuritaire qui est très délétère, dominé par la menace des mines. On savait que les Engins explosifs improvisés ont été la menace la plus prégnante qui nous ont valu des sacrifices énormes. La MINUSMA est réputée être la mission la plus meurtrière, avec plus de 380 victimes malheureusement qui ont perdu la vie au service de la paix au Mali.

Mikado FM

Aujourd'hui, quelle est votre plus grande fierté par rapport à la contribution et réalisation de la Force des Nations unies au Mali ?

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

Au soir de cette mission très exaltante, je garde en souvenir l'engagement constant et permanent de nos forces, de nos unités qui se sont données corps et âmes pour l'exécution de notre mandat dans des circonstances parfois très difficiles. Je garderai en mémoire également, cette grande capacité de résilience et de patience des populations qui ont enduré des épreuves extrêmement pénibles, mais dans la dignité et qui, à côté de la Force, ont pu réussir à surmonter beaucoup de difficultés. Nous partons avec le sentiment d'avoir exécuté la mission telle que nous l'avons définie, en laissant derrière un pays en mouvement qui, nous le souhaitons de tout coeur, retrouvera la plénitude de la paix et de la sécurité pour l'ensemble de ses populations.

Nous avons bon espoir que les graines que la MUNISMA a semées, puissent prospérer et contribuer à une paix durable dans ce pays, qui en a besoin pour que la réconciliation nationale à laquelle nous avons travaillé puisse continuer à être préservée aux grands bénéfices des populations, mais également pour que l'environnement régional également puisse se stabiliser. Cela a été le leg essentiel que nous avons pu laisser au Mali. Nous avons bon espoir que cet héritage sera préservé par les générations futures.

Mikado FM

De façon personnelle, quels sont les souvenirs vous gardez du Mali ?

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

Je garderai le souvenir, d'abord, des sacrifices énormes qui ont été consentis par la composante Force de la MINUSMA. Je vous parlais tantôt du nombre de sacrifices, du nombre de personnels décédés que nous avons eus, mais également de l'engagement des populations, de l'engagement de toutes les composantes de la société, notamment dans les zones, dans les régions où nous sommes déployés. Là, les populations apprécient énormément la contribution de la Mission, parce qu'elles étaient à même de mieux apprécier ce que la Mission a fait en termes de réalisations, de projets, en termes d'amélioration de leurs conditions de vie, en termes de plus-value pour une paix beaucoup plus durable. Donc, je suis vraiment rassuré par cet élan, par ce sentiment largement partagé par ces populations, de leur gratitude envers la Mission qui a essayé de donner le meilleur d'elle-même.

Mikado FM

Quelle anecdote vous allez raconter à vos enfants, à vos petits-enfants, par rapport à votre passage au Mali ?

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

J'ai plein d'anecdotes à raconter parce que la mission au Mali s'est déroulée dans un environnement extrêmement particulier. C'est une mission unique du point de vue des enjeux, des différents acteurs présents sur le terrain, et de la relation que nous avons particulièrement tissée avec nos collègues des Forces de défense et de sécurité maliennes, avec lesquels, je dois le mentionner, nous avons entretenu des relations cordiales, empreintes de respect. Cela s'est traduit également au niveau des secteurs par cette interaction qu'il y a eu sur le terrain.

Pour revenir à votre question, je pourrais dire à mes enfants que le Mali, c'est d'abord l'immensité du territoire. Je leur ai raconté qu'il est plus facile d'aller à Dakar à partir de Bamako que d'aller à Kidal depuis Bamako. Il faudrait parcourir peut-être trois ou quatre fois cette distance pour couvrir cette énorme distance. Cela montre l'immensité du territoire, qui est en quelque sorte un territoire dans un territoire. C'est énorme et cela implique beaucoup de défis, exige beaucoup de capacités et de moyens opérationnels que la mission s'est efforcée d'avoir et de maintenir.

Mikado FM

Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'avoir des nuits perturbées, des nuits blanches à cause de l'insécurité, à cause de la situation ? Parce qu'être à la tête de tant de personnes, je me dis que c'est un lourd fardeau, n'est- ce pas ?

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de nuits blanches au cours de mon temps de commandement ici.

Mikado FM

Et plus de cheveux blancs ?

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

J'ai beaucoup plus de cheveux blancs à cause des épreuves du commandement et des rigueurs que cela exige également en tant que chef. Mais il faut reconnaître qu'à chaque fois que j'ai eu des troupes sur le terrain, soit elles sont en position de déploiement temporaire, ce qu'on appelle TOB, ou bien elles sont en patrouille de longue portée, soit elles sont en train de se désengager, comme c'était le cas récemment de nos contingents qui étaient à Kidal. Je ne peux pas me permettre de dormir. La conscience et la responsabilité étaient telles qu'il fallait que je veille, que je souffre en même temps que ces troupes, jusqu'à ce qu'elles arrivent à destination.

Mikado FM

Merci beaucoup pour votre temps et on vous souhaite bonne continuation.

Commandant de la Force, Général de division Mamadou Gaye

Merci infiniment. Ce sera toujours avec un plaisir. Merci beaucoup. Merci.