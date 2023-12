Mali: Interview de la Cheffe de la Police des Nations Unies (UNPOL), Générale de division Patricia Boughani, à l'occasion de la fermeture de la radio des Nations Unies, Mikado FM 30 novembre 2023

Interview de la Cheffe de la Police des Nations unies (UNPOL), Générale de division Patricia Boughani, à l'occasion de la fermeture de la radio des Nations unies, Mikado FM

30 novembre 2023

Mikado FM

La Générale de division Patricia Boughani, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes la cheffe de la composante police des Nations unies au sein de la MINUSMA. Générale Boughani, première question, comment le processus de retrait se fait au sein de la police des Nations unies ?

Générale de division Patricia Boughani

Pour le premier point, les policiers individuels, le 1er juillet, nous étions 286 policiers individuels. Au regard du mandat fixé par la résolution 2690, nous avons travaillé le retrait en deux temps. D'abord jusqu'au 30 septembre, nous nous sommes désengagés et nous avons bien regardé les expertises qui n'étaient plus requises. Et dans un deuxième temps, jusqu'au 31 décembre, ce retrait a eu lieu au fur et à mesure avec des fermetures de camps. À partir du 27 novembre, par exemple, 31 policiers individuels sont actuellement présents, soit 90 % des IPO qui ont quitté le territoire.

Maintenant, concernant les unités de police constituées, au total, début juillet, il y avait 1306 policiers, faisant partie des 10 unités de police constituées. Je rappelle que cette unité de police constituée a pour mission de sécuriser, bien évidemment toujours en appui des forces de sécurité maliennes, la population à travers des patrouilles, mais également, elle est présente et sécurise certains aérodromes secondaires tels que Ménaka, Ansongo et Goundam pour l'acheminement de l'aide humanitaire.

Mikado FM

Générale, selon nos informations à ce jour, UNPOL que vous dirigez, recense le plus grand nombre de personnels rapatriés. Dites-nous, qu'est-ce qui fait cette performance ?

Générale de division Patricia Boughani

Tout d'abord, je voudrais préciser qu'une des grandes missions d'UNPOL était le renforcement des capacités au profit des Forces de sécurité maliennes. Aussi, dès qu'il a été décidé que la MINUSMA devait se retirer sans délai, l'expertise de la majorité de mon personnel n'était plus requise. Seuls sont alors restés ceux véritablement impliqués dans le processus de retrait. Donc, immédiatement, dès juillet, j'ai ordonné d'engager le travail de rapatriement d'UNPOL, bien évidemment, en coordination avec les autres composantes de la MINUSMA.

Mikado FM

En dix ans de présence au Mali, est-ce que vous pouvez nous citer quelques activités qui font aujourd'hui la fierté d'UNPOL au Mali ?

Générale de division Patricia Boughani

Je vais mentionner quelques points. Tout d'abord, concernant le renforcement des capacités, nous avons soutenu les Forces de sécurité maliennes par la mise en place de projets, et vraiment, j'insiste, élaborés en commun, tels que la construction et la réhabilitation d'infrastructures, des programmes de formation co-construits avec les partenaires de forces de sécurité maliennes, en portant notre effort dans les dernières années sur la formation des formateurs. Bien évidemment, l'objectif final était l'appropriation nationale ou locale, en ayant le souci constant d'y inclure le respect des droits de l'homme et la promotion de la femme.

Autre point également, dans le cadre du soutien à la stratégie de stabilisation du Centre et du retour à l'autorité de l'État, UNPOL a appuyé des redéploiements des Forces de sécurité maliennes en région. Si je ne devais donner qu'un seul chiffre dans le domaine du soutien logistique, 71 projets ont été conduits par UNPOL au profit de la Police nationale, la Gendarmerie nationale, la Garde nationale et la Protection civile, ainsi que 188 projets ont été conduits dans le domaine des infrastructures.

Autre point également, toujours en soutien des Forces de sécurité maliennes, la protection de la population s'est également traduite à travers les nombreuses patrouilles journalières dans toutes les zones de déploiement et UNPOL a porté son effort sur la sécurisation des foires hebdomadaires.

Cette présence continue des Nations unies a permis de rassurer la population et de lui faciliter sa vie quotidienne. Et je voudrais citer l'exemple du 2 octobre 2022, où UNPOL a déjoué une attaque sur deux bus sur l'axe Ansongo-Gao, à proximité du village de Bara, puis a assuré l'escorte de ces deux bus. Aucune victime n'a été signalée. Sachez cependant que pour tous les policiers et gendarmes du monde, mesurer l'impact de la prévention est toujours extrêmement difficile. Enfin, je voudrais remercier l'humanisme des UNPOL qui se sont souvent mobilisés, personnellement, financièrement, pour venir en soutien à la population et aux personnes déplacées. Dans ce registre, je souhaite citer les dons en nature et l'assistance médicale.

Mikado FM

Générale Patricia Boughani, on va à présent arriver à cet aspect de votre expérience. Parlez-nous brièvement de votre expérience passée, surtout à la tête de UNPOL au Mali.

Générale de division Patricia Boughani

Ce fut vraiment une réelle satisfaction d'avoir pu apporter ma contribution au service du maintien de la paix et également mon expérience et mes connaissances professionnelles. J'ai assuré ma mission dans un environnement multiculturel et avec un certain nombre de défis, et bien évidemment toujours guidé par les principes de respect, diversité, professionnalisme et humanisme. Si j'ai pu être inspirante pour d'autres femmes, vous m'en voyez ravie. Mais j'ai toujours recherché dans mon commandement opérationnel à ce que UNPOL donne du sens à ses actions et que les activités, nos activités soient orientées vers les impacts.

Mikado FM

Dernière question. Quels souvenirs vous gardez du Mali au moment où vous vous apprêtez à quitter ce pays ?

Générale de division Patricia Boughani

Dans un contexte politique, sécuritaire et de désinformation dynamique, j'ai dû faire face à un défi permanent qui nécessitait des réponses immédiates et adaptées, en coordination avec les autres composantes de la MINUSMA et en mettant la paix et la sécurité au profit de la population malienne au coeur de mes décisions. Je garderai donc le souvenir d'une population attachante et éprise de paix, elle le mérite. Enfin, je ne peux pas terminer mes propos sans rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont perdu la vie au service de la paix au Mali.

Mikado FM

Générale de division Patricia Boughani, encore une fois, merci. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes la cheffe de la composante police des Nations unies au sein de la MUNUSMA, la mission de l'ONU au Mali.

Générale de division Patricia Boughani

Merci beaucoup et je vous souhaite plein de belles choses.