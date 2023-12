Ile Maurice: Krishav Swarit Sanayasi te fait découvrir sa palette artistique

Du haut de ses dix ans, Krishav a été choisi par l'auteur de livre jeunesse Amarnath Hosany pour illustrer son dernier album, intitulé «L'Oiseau de mauvais augure». Le livre a été lancé le 22 novembre. Pourquoi a-t-il été choisi ? Qui est ce jeune garçon ? Suis-nous pour en savoir plus.

Tout a commencé quand Swadha Soyjaudah, la maman de Krishav Swarit Sanayasi, décide de lui acheter le livre d'Amarnath Hosany, Ti-34 le robot révolutionnaire. Et comme l'auteur faisait une séance de dédicaces au Phoenix Mall, elle lui demande de dédicacer le livre pour son fils. Ce faisant, elle lui parle de Krishav et de sa passion pour les arts.

Impressionné par ce qu'il entend, l'auteur demande à rencontrer le jeune garçon. Quand il se rend chez lui, il est surpris par les dessins de Krishav. C'est ainsi qu'il lui demande s'il veut illustrer son livre L'Oiseau de mauvais augure.

«Je n'aurais jamais imaginé avoir une telle opportunité. Je suis très content et fier et maman l'est aussi. Je remercie ma maman et Amarnath Hosany pour ce coup de pouce», explique Krishav, avant d'ajouter que «ce n'était pas trop difficile à faire. J'ai fait une dizaine de dessins pour illustrer ce livre». Le jour du lancement du livre, Krishav a aussi exposé quelques-uns de ses tableaux. Le livre est disponible en librairie.

Dessinateur acharné

«Je fréquente l'école Sir Veerasamy Ringadoo et je serai en Grade V l'année prochaine. J'ai dix ans. J'habite à Quatre-Bornes et je suis fils unique. J'ai commencé à dessiner à l'âge de cinq ans et maman m'a encouragé. Je me suis mis à la peinture à l'âge de sept ans. J'aime beaucoup dessiner car cela m'aide à me sentir mieux. Je me sens léger. C'est une façon de m'exprimer. Je dessine tous les jours et je crayonne ce qui me plaît. J'aime bien dessiner les dinosaures car je suis passionné de paléontologie et d'archéologie. J'ai découvert tout cela sur Youtube. J'aimerais bien être archéologue plus tard et étudier la préhistoire et les autres animaux en voie d'extinction. Chez mon papa, j'ai un lapin, un chat et deux poissons. Je les dessine parfois. J'aime beaucoup les mangas, surtout Sangoku. Je joue aussi au foot, au badminton avec ma maman ou avec mes amis.»

Passionné de l'art

C'est un jeune garçon passionné par l'art. Il n'a jamais pris de cours de dessin. Il utilise plusieurs supports dont le canevas et la roche, entre autres. Sa maman lui a appris la broderie et il peut marier le dessin et la broderie dans ses créations. Krishav a déjà reçu plusieurs prix. En 2020, il a ainsi été lauréat de Patterns in Nature - Arts & Science Competition. Il est aussi bricoleur. Il s'est notamment inspiré de Ti-34, le robot figurant dans le livre d'Amarnath Hosany, pour fabriquer un robot en carton. Il a aussi appris à faire un circuit électrique. «J'ai mis des yeux à mon robot pour qu'ils s'allument», explique-t-il. Il a notamment fabriqué un skateboard et des épées en carton. Krishav fait aussi des bouquets. «J'adore faire des bouquets pour ma maman.» De plus, il apprend à jouer de la guitare. Il a déjà réalisé plus de 80 tableaux et sa maman pense à lui organiser une exposition en solo.

Message de sa maman

«Chaque enfant est unique. Il faut que les parents puissent voir vers quoi l'enfant est davantage porté et l'encourager dans ce qu'il aime faire. Il ne faut pas se concentrer que sur le côté académique. Le plus important, c'est que l'enfant soit heureux en faisant ce qu'il aime.»