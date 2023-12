Ile Maurice: Gilbert Espitalier-Noël prône un développement sans conflit entre l'homme et la nature

L'agenda du nouvel homme fort du groupe ENL comporte un retour à la terre avec la culture du thé dans la région de Quartier-Militaire, un engagement prononcé dans la production d'énergie et une touche spécifique dans ses projets immobiliers où il ne sera plus question de bâtiments pour y placer des hommes mais des lieux créés pour l'épanouissement de l'homme 24/7.

Rien ne sera plus comme avant dans l'approche au développement du groupe ENL. Ce n'est certainement pas une rupture avec son passé pour marquer le changement d'homme à la tête de ce conglomérat qui, au 30 juin, dispose d'actifs de Rs 43 milliards marqués par une hausse de Rs 5,7 milliards (15,3 %) comparativement à la période correspondante en 2022, mais pour manifester que le groupe, dans la conception et l'évolution de ses projets de développement, a su s'inspirer des événements qui ont marqué tant notre pays que le monde entier.

C'est aussi la marque de fabrique de Gilbert Espitalier-Noël, désormais l'homme fort du groupe après le départ à la retraite de son frère Hector. Le nouveau Chief Executive Officer (CEO) du groupe ENL avait convoqué la presse mercredi au Baz'Art Mokaray à Vivea Business Park, Moka, pour faire part de l'orientation qu'il compte donner au modèle de développement du groupe.

Un des premiers aspects de la nouvelle approche du groupe en termes de développement est un grand retour à la terre et aux projets de développement qui ont fait la fierté du pays dans le temps. Le coup de coeur de Gilbert Espitalier-Noël est un vaste projet de culture de thé - cette boisson dont le Mauricien ne peut se passer - qui verra le jour dans les environs de Valetta, Quartier-Militaire et Dagotière.

%

«On a décidé de s'engager sur une base conséquente dans le thé, une industrie importante à Maurice depuis fort longtemps», souligne le nouveau capitaine du groupe ENL. «On est en passe de lancer toute la première phase d'une plantation de thé sur une superficie de 450 arpents.» Pourquoi cette région ? C'est parce que ces terres se situent dans des zones surhumides où la canne à sucre ne se sent pas très à l'aise et est peu disposée à donner le meilleur d'elle-même. Pour mener à bien ce projet, le groupe ENL a engagé un partenariat tant avec les autorités qu'avec des producteurs du Kenya, le plus gros exportateur du thé au monde. C'est d'ailleurs de cette région du continent que viendront les plantules.

Cette tendance à vouloir tirer le maximum de bien-être de la nature est bien présente dans la conception de Vivea Business Park. Jamais autant de manifestations n'ont été faites pour conserver des arbres sur un site qui allait subir une grande transformation. Jamais le recours au béton n'a signifié l'extermination des arbres. Ainsi lorsque le soleil de midi bat son plein, nul besoin d'allumer le climatiseur. Il suffit tant au visiteur qu'au locataire de Vivea Business Park de s'arrêter sous un arbre pour savourer les bienfaits de son ombre en se laissant bercer par les chants mélodieux des oiseaux qui trouvent toujours le temps de chanter.

Le deuxième trait de l'orientation portant la signature de Gilbert Espitalier-Noël, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Le groupe est engagé à 100 % dans la production d'énergie à partir de panneaux photovoltaïques. On ne les voit pas lorsqu'on passe devant les parcs immobiliers du groupe à Phoenix, Riche-Terre et Moka mais ils sont sur tous les bâtiments qui abritent les activités du groupe. Avec cet engagement, il y a aura moins de risques pour l'atmosphère. La capacité actuelle du groupe en production d'énergie verte est de 4 MW et il vise une production de 14 MW.

Pour y parvenir, un budget deRs 1 milliard a déjà été voté pour que tous les bâtiments du groupe roulent au vert. L'homme a la ferme conviction que le secteur de l'énergie est un secteur d'avenir d'autant plus que les projets de financement attendent preneur, dit-il. Trois filiales du groupe sont à fond dans ce secteur. La production de l'énergie solaire, la fabrication de panneaux photovoltaïques et les techniques d'installation n'ont plus aucun secret pour le groupe ENL.

Enfin, le troisième trait de l'approche du CEO d'ENL concerne sa conception par rapport à tout ce qui sert d'abri à l'homme, que ce soit pour se reposer, pour vivre, pour travailler ou pour se distraire. Gilbert Espitalier Noël ne remet pas en question ceux qui disent que le groupe se débarrasse de la canne pour le remplacer par du béton. «Nous sommes certes dans la construction, dit-il, mais pas pour installer quatre murs et y placer des humains. Nous sommes des concepteurs des lieux de vie.»

Bref, un espace où le béton a certes sa place mais pas pour imposer sa loi au droit de l'homme d'évoluer dans un environnement où il a la sensation 7/7 que ce lieu a été conçu et aménagé pour qu'il sente qu'il a été imaginé pour son épanouissement. «C'est ce que nous allons faire à la Moka Smart City.» Cette approche est porteuse d'une importante valeur commerciale.

Les sociétés désireuses de trouver un lieu vraiment écologique à Maurice pour y installer leur siège social régional trouveront ce qu'elles souhaitent dans les bâtiments de Moka Smart City. Cette nouvelle option du groupe n'est nullement en rupture avec les activités qui ont contribué à en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui, en particulier dans le secteur hôtelier.