Maroc: Marrakech-Safi - Les fidèles accomplissent la prière rogatoire pour invoquer la pluie

Marrakech — La prière rogatoire (Salat al-istisqa) a été accomplie, vendredi dans l'ensemble des provinces relevant de la région Marrakech- Safi, à l'instar des autres régions et provinces du Royaume et ce, conformément à l'Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, perpétuant la tradition du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut soient sur lui, à chaque fois que la pluie se fait rare et que les gens en ont besoin.

Ces prières rogatoires ont été ainsi accomplies au niveau de toutes les provinces de la région Marrakech-Safi à savoir Essaouira, Chichaoua, Rehamna, El Haouz, Safi, Youssoufia, El Kelaa Des Sraghna et la préfecture de Marrakech.

A Marrakech, plusieurs centaines de fidèles dont des élèves des écoles coraniques, se sont dirigés à pied au moussala Sidi Amara pour implorer le Tout-Puissant de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures.

A leur arrivée au moussala, les fidèles ont accompli la prière rogatoire dans un climat empreint de piété et de recueillement pour demander la pluie et la miséricorde du Très-Haut.

Dans son prêche, l'Imam a mis l'accent sur l'importance de demander pardon à Allah lors des épreuves pour soulager les soucis, apaiser les difficultés, et bénéficier de la clémence et la miséricorde de Dieu.

%

L'Imam a également appelé les fidèles à se conformer aux préceptes de l'Islam, en soulignant la nécessité de promouvoir la vertu, prévenir le vice et pratiquer les valeurs de l'Islam qui prônent le bien et l'accomplissement des devoirs envers le Tout-Puissant.

A Essaouira, et à l'instar des autres villes de la région et du Royaume, les fidèles, toutes catégories d'âge confondues, ont afflué vers la Place Moulay El Hassan dans l'ancienne médina, le coeur battant de la ville, pour perpétuer cette vieille tradition, dernier recours quand les précipitations se font rares.

Dans un climat de recueillement, les fidèles se sont dirigés, en cortège officiel, vers la Place Mohammed VI pour accomplir leur prière, tout en élevant des prières rogatoires habituelles en pareille circonstance, et implorant le Tout-Puissant de répandre ses bienfaits, sa miséricorde et ses pluies sur l'ensemble du territoire national.

Dans un prêche à cette occasion, le président du conseil local des oulémas d'Essaouira, Mohamed Menguit, s'est attardé sur la signification profonde de cette invocation et de cette Sunna bénie, soulignant que l'acte de repentir et de demander le pardon au Tout-Puissant est le prélude pour que les implorations de ses fidèles soient exaucées.

Il en est de même pour Chichaoua, où les fidèles se sont rassemblés pour implorer le Tout d'abreuver Ses adorateurs et Ses bêtes, de répandre Sa miséricorde et de redonner la vie à la terre morte.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil local des Oulémas de la province de Chichoua, Abdelhak El Azhari a indiqué que dans ce contexte marqué par la sécheresse, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le glorifie, a décidé que des prières rogatoires soient accomplies dans l'ensemble du territoire national, ajoutant qu'il s'agit d'une tradition du Prophète Sidna Mohammed que la paix et le salut, suivie par les Marocains chaque fois que les précipitations se font rares.

Il a également imploré le Tout-puissant de protéger le Royaume de tout malheur et de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et combler le Souverain en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et l'ensemble des membres de l'illustre famille Royale.

A Benguérir, les fidèles ont accompli la prière rogatoire, en présence du gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane et de citoyens de tous âges. Les fidèles qui se sont rassemblés à la Place de la mosquée Al Mouhsinine ont imploré le Tout-Puissant de répandre des pluies bienfaitrices sur terre en miséricorde pour ses créatures.

Le même climat de piété, de spiritualité et de dévotion a été constaté au niveau d'El Kelaa des Sraghna, Youssoufia, Tahanaout et Safi où les fidèles, tous âges confondus, ont investi les différentes mosquées et moussalas pour implorer le Tout-Puissant de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait annoncé, jeudi, que Sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, des prières rogatoires (salat al-istisqa) seront accomplies, vendredi dans les aires de prière (mousallas) et grandes mosquées à travers l'ensemble des régions et provinces du Royaume.

"Suivant la tradition de Son ancêtre vénéré le Prophète Sidna Mohammed, que la paix et le salut soient sur Lui, chaque fois que les précipitations se font rares, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu Le glorifie, a décidé que des prières rogatoires soient accomplies en vue d'implorer le Tout-Puissant de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures conformément au verset du Saint Coran: "Et c'est Lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré et répand Sa miséricorde", avait ajouté la même source.