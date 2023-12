Maroc: Rome - La Vision Royale pour la nouvelle orientation atlantique, un pilier de développement régional (Ambassadeur)

Rome — La Vision Royale pour la nouvelle orientation atlantique renforcée est un pilier essentiel pour le développement économique régional, a souligné, vendredi, l'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla.

Intervenant lors de la rencontre internationale "Festival del Mare", initiée par la Chambre de commerce de Rome, M. Balla a souligné que "cette orientation intervient dans le contexte de projets ambitieux tels que l'achèvement du nouveau port de Nador West et la construction du port de Dakhla Atlantique, après l'extension de Tanger Med, ce qui promet de booster les échanges commerciaux et la coopération régionale".

En mettant l'accent sur le littoral atlantique du Royaume, le diplomate a indiqué que le Maroc aspire à devenir un acteur clé dans la création d'un espace géopolitique qui transcende les frontières traditionnelles de la Méditerranée, en intégrant l'Afrique atlantique et en contribuant à la vision d'une Méditerranée élargie qui s'étend au-delà de ses rives traditionnelles pour inclure un dialogue intercontinental.

Cette initiative vise à transformer la façade atlantique en un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international, a-t-il expliqué.

En outre, l'ambassadeur a relevé que "l'amélioration des infrastructures portuaires est cruciale pour notre intégration dans le réseau maritime mondial", insistant sur l'importance d'une Méditerranée élargie connectée et prospère.

%

"Cela bénéficiera non seulement aux pays riverains, mais également à l'ensemble de l'Europe et l'Afrique et même aux pays du continent américain", a noté le diplomate.

Par ailleurs, M. Balla a plaidé pour une redéfinition de la politique européenne de voisinage sur la base d'une relation équilibrée et un partenariat plus juste entre le nord et le sud de la Méditerranée, reflétant les intérêts et les aspirations des deux rives.

Le Festival International del Mare, qui s'est tenu du 30 novembre au 1 décembre 2023, a été l'occasion de célébrer la diversité culturelle et de dialoguer sur des sujets d'importance stratégique concernant la Méditerranée et le monde.

Organisée par la Chambre de Commerce de Rome, la rencontre a été marquée par la présence d'éminentes personnalités, notamment le ministre italien des Petites Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso, et le ministre du Sud, Nello Musumeci.