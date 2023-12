Maroc: Fès-Meknès - Les fidèles accomplissent la prière rogatoire pour invoquer la pluie

Fès — Des prières rogatoires (salat al-istisqa) ont été accomplies, vendredi dans les différentes mosquées de la région de Fès-Meknès conformément à l'Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

A Fès, les fidèles, dont des élèves des écoles coraniques, se sont rassemblés à la Mosquée Imam Malik pour implorer, dans un climat de piété et de recueillement, le Tout-Puissant de répandre des pluies bienfaitrices sur terre en signe de miséricorde pour Ses créatures, perpétuant la tradition du Prophète Sidna Mohammed, que la paix et le salut soient sur Lui, chaque fois que les précipitations se font rares.

Ces prières ont été accomplies en présence du wali de la Région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Saïd Zniber et du président du Conseil de la Région Fès-Meknès, ainsi que des représentants des autorités locales et de nombreuses personnalités.

Ces prières ont également été accomplies au niveau des autres villes de la région Fès-Meknès, en présence notamment des gouverneurs de des provinces de Meknès, Taza, Ifrane, Touanate et Sefrou.

Dans leurs prêches, les imams ont mis l'accent sur l'importance de demander pardon à Allah lors des épreuves pour soulager les soucis, apaiser les difficultés, et bénéficier de la clémence et la miséricorde de Dieu.

A la fin des prières, les fidèles ont imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale, et épargner le pays de la rareté des pluies et de toute épreuve.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait annoncé, jeudi, que Sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, des prières rogatoires (salat al-istisqa) seront accomplies, vendredi dans les aires de prière (mousallas) et grandes mosquées à travers l'ensemble des régions et provinces du Royaume.