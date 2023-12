Afrique: En prélude à la CAN 2023 - Une opération de libération des grandes artères lancée

Une opération de libération des grandes artères d'Abidjan vient d'être lancée par le gouvernement.

En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité a procédé ce vendredi 1er décembre 2023 au lancement de l'opération de libération des grandes artères des villes ivoiriennes.

En effet, en vue de donner une fière allure aux grandes voies, Bouaké Fofana, ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité et des collaborateurs sont passés à la phase active de l'opération de des emprises aux bords des grande artères de la ville d'Abidjan. Elle a débuté

sur l'axe Adjamé-Abobo- Abobo N'Dotré.

" C'est une vaste opération de déguerpissement qui va s'effectuer sur toute l'étendue du territoire, en particulier les villes qui vont abriter la CAN(...) parce qu'on a constaté que nos grandes artères ont été occupées de façon anarchiques et désordonnées par des commerçants. Celle-ci commence aujourd'hui et jusqu'à la CAN", a précisé Sibi Gildas, Directeur de cabinet adjoint du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité (MINHAS).

Pour empêcher une recolonisation des espaces, des mesures drastiques ont été prises.

" Pour l'opération nous avons envisagé un volet sécurisation. Certes nous allons les dégager mais après, une équipe de veille suivra pour que les sites ne soient plus colonisés; ce sera avec la collaboration des Mairies et de notre brigade de l'assainissement et de la salubrité. Cette fois-ci, il y aura des résultats tangibles", a ajouté Sibi Gildas, Directeur de cabinet adjoint du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité.

Concernées par cette opération de grandes envergures, les autorités des communes d'Adjamé et d'Abobo ont invité leurs populations à coopérer.

Pour rappel, la Côte d'Ivoire abritera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), du 13 janvier au 11 février 2024. Cette compétition emblématique du foot africain sera l'occasion pour le pays de démontrer sa capacité à organiser une si grande compétition.