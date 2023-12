Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Décembre 2023

Mali : Mondial U17/Football- Les aigles écrase l’Argentine et s’offre une troisième place méritée au

Vainqueur de l'Argentine (3-0) vendredi lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde U17, le Mali a conclu de la plus belle des manières une compétition réussie. Si le Mali n'a pas soulevé le trophée de champion du monde U17 vendredi, il a mis fin de la plus belle des manières à un parcours plus que réussi en s'imposant nettement 3-0 contre l'Argentine. Grâce à trois actions collectives de grande qualité qui représentent bien le niveau de jeu des jeunes Maliens durant tout le tournoi, le match a été à sens unique et le score aurait pu être encore plus important. Ibrahim Diarra (9e), Mamadou Doumbia (45e) et Hamidou Makalou (48e) sont les buteurs face à une équipe de l'Albiceleste méconnaissable. Ruberto (8 buts dans la compétition) et Echeverri (5 buts, entré à la pause) n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. (Source : abamako.com)

Sénégal : Caution présidentielle- La Cdc retourne à Ousmane Sonko son chèque

Ousmane Sonko a déposé jeudi sa caution présidentielle de 30 millions Fcfa. Mais la Cdc a renvoyé à son mandataire Ayib Daffé le chèque. La Caisse des Dépôts et des Consignations (Cdc) a finalement retourné à Ayib Daffé le chèque de 30 millions de Fcfa qu’il a déposé le 30 novembre à titre de caution du candidat, Ousmane Sonko « La Cdc a retourné à M. Daffé le chèque qu’il a déposé. » (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Face aux député, le Premier ministre Kyélem - « La coopération militaire avec la Russie permet le renforcement des capacités »

Devant les députés de l’Assemblée législative de transition (Alt), le Premier ministre Apollinaire Kyélem a affirmé ce vendredi 1er décembre 2023 que des réformes ont été faite au sein de l’armée pour lutter efficacement contre le terrorisme.« Dix-huit autres Bataillons d’intervention rapide (Bir) ont été créés, portant leur nombre à vingt-cinq. Ce qui permet un meilleur maillage du territoire. En outre, le Conseil des ministres du 25 octobre 2023 a adopté un décret portant création des Groupements d’unités mobiles d’intervention (GUMI) dont la mission est de lutter contre toutes formes de menaces, et principalement contre le terrorisme et le grand banditisme. Ces unités sont aujourd’hui au nombre de douze. Des hommes ont été formés et du matériel a été acquis pour l’équipement des bataillons et des unités spéciales. Sur le terrain, des innovations sont en cours pour une meilleure protection du territoire » a signifié le PM. our lui, la création du Fonds de soutien patriotique (Fsp) a permis aux citoyens de contribuer à l’acquisition de moyens pour les forces combattantes. D’ici à la fin de 2023, a-t-il indiqué, les contributions attendues sont de l’ordre de quatre-vingt milliards de Fcfa. (Source : aouga.com)

Niger : Forces françaises- Plus de 1300 soldats ont quitté définitivement le pays

Alors que les forces françaises sont en train de quitter le Niger à la demande du gouvernement militaire du pays, plus de 1.300 soldats ont définitivement quitté le pays en direction de N’Djamena au Tchad et de la France. L’information est rapportée par levenementniger.com. Selon cette source, l’armée nigérienne a annoncé dans une déclaration que dans le cadre du processus de retrait des forces françaises du pays, plus de 1.300 soldats français ont définitivement quitté le Niger.Selon ce communiqué officiel, ils sont partis en direction de N’Djamena au Tchad et de la France. « Le désengagement des troupes françaises se déroule conformément à l’agenda annoncé par les autorités nigériennes dans de bonnes conditions de sécurité. Les convois terrestre et aérien se poursuivent », comme convenu, a précisé la même source. Les termes de l’accord trouvé en octobre entre la France et le CNSP, organe composé de militaires ayant pris le pouvoir au Niger, environ 1.400 militaires français doivent quitter le Niger d’ici fin décembre.

Gabon : Procès d’Ali Bongo- L’Assemblée nationale ne dira pas «non»

Bien qu’aucune procédure judiciaire ne soit officiellement engagée à l’encontre du président déchu, Jean-François Ndongou, président de l’Assemblée nationale et ancien proche, assure qu’il ne s’opposerait pas au cas où un procès serait intenté contre Ali Bongo pour sa gestion du Gabon ces 14 dernières années .À la suite du président de la Transition dans un entretien à Jeune Afrique, le ministre de la Justice, Paul-Marie Gondjout, avait assuré en octobre dernier sur RFI qu’aucune action judiciaire ne visait officiellement Ali Bongo. Trois mois après qu’il a été déposé par l’armée, l’ex-président de la République ne fait toujours pas l’objet de poursuites. Ces proches affirment pourtant qu’il est prêt à prendre ses responsabilités ». (Source : Rfi)

Rca : Victimes des inondations dans le 6e arrondissement- Conditions de vie de plus en plus précaires

Les inondations, qui se poursuivent dans le 6e arrd de Bangui, affectent de nombreuses familles. Dans les quartiers Kolongo et Mpoko-bac, les conditions de vie des sinistrés se dégradent de jour en jour. Certains sans-abris bénéficient de l’hospitalité des voisins alors que d’autres ne savent où aller. Les inondations dans une grande partie du quartier Kolongo rendent le secteur difficile d’accès et inhabitable. Plusieurs habitants sont sans abris. Pour se déplacer, certains sont obligés d’utiliser les pirogues. C’est le cas de ce père de famille qui est venu chercher ses enfants à l’école. (Source : abangui.com)

Guinée -Bissau : Après des tirs nourris- L’Etat major dit contrôler la situation

À Bissau, des tirs nourris ont retenti, dans la nuit du jeudi 30 novembre 2023 au vendredi 1er décembre, aux abords d'une caserne du sud de la ville où se sont retranchés des éléments de la garde nationale. Dans un point fait à 11heures par Tv5, l'état-major dit contrôler la situation après une nuit de combats. Cette source, l'état-major bissau-guinéen a dit vendredi détenir le chef de l'unité des forces de sécurité impliquée dans une nuit d'affrontements dans la capitale, et a assuré que l'armée contrôlait la situation.« Le colonel (Victor) Tchongo est entre nos mains. La situation est totalement sous contrôle », a dit le capitaine Jorgito Biague, un porte-parole de l'état-major militaire de ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest politiquement instable. Un responsable militaire s'exprimant sous le couvert de l'anonymat compte tenu de la sensibilité de la situation a dit que le colonel Tchongo, de la Garde nationale, s'était rendu.

Gambie : Sirop pour la toux toxique- Les familles des victimes veulent un mémorial et des réformes

En 2022, 70 enfants sont morts après avoir ingéré un sirop contre la toux fabriqué en Inde. Des études ont montré qu’il contenait des substances toxiques. Vingt familles ont traîné en justice les autorités sanitaires gambiennes et le laboratoire fabricant. Et en attendant le verdict le 5 décembre, les familles ont proposé un accord et doivent rencontrer ce jeudi le gouvernement pour présenter leurs requêtes. Les familles des enfants disparus ont fait cinq propositions. Elles demandent 200 000 dollars de dommages et intérêts par victime et la construction d’un mémorial en mémoire des petits décédés. Les parents demandent aussi des réformes pour assurer que les médicaments entrant dans le pays soient de bonne qualité ou encore que les autorisations de distributions soient délivrées à des entreprises qualifiées. « Nous faisons ça pour obtenir justice », a déclaré Ibrahim Sagnia, un représentant des familles. ( Source :Rfi)