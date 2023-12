Afrique: En bronze, le Mali quitte l'Indonésie avec un large sourire

Le Mali a nettement dominé l'Argentine (3-0) lors du match pour la troisième place du Mondial U-17, à Surakarta. Les joueurs de Soumaila Coulibaly repartent avec la médaille de bronze.

Le Mali a battu l'Argentine (3-0) à Surakarta, ce vendredi

Les Aiglonnets repartent d'Indonésie avec la médaille de bronze

L'Albiceleste doit se contenter de la quatrième place

Argentine 0-3 Mali | Match pour la troisième place

Buteurs : Ibrahim Diarra (9'), Mamadou Doumbia (45'), Hamidou Makalou (48') pour le Mali

De la France à l'Argentine, les flots de larmes ont laissé place à des mines rayonnantes chez les Aiglonnets. Inconsolables après leur élimination en demi-finale contre les Bleuets (2-1), les Maliens se sont donnés énormément de baume au coeur en dominant largement l'Albiceleste lors du match pour la troisième place.

À Surakarta, la première période a été totalement à l'avantage du camp africain. Elle a vu pléthore de tirs maliens (12 contre 1) et surtout Ibrahim Diarra et Mamadou Doumbia tromper la vigilance de Jeremías Florentín. Sorti du banc à la pause, Claudio Echeverri n'a bientôt pu qu'assister, impuissant, au numéro de soliste dans la surface de son équipe d'Hamidou Makalou, auteur du troisième but de son équipe, l'un des plus spectaculaires du tournoi.

S'il a un temps cru réduire l'écart, Echeverri a vu son but de refusé pour hors-jeu et malgré d'autres tentatives de part et d'autre, nul n'est parvenu à faire gonfler davantage le tableau d'affichage. Alors que l'Albiceleste doit se contenter du pied du podium, le Mali quitte l'Indonésie avec la médaille de bronze autour du cou.

Joueur du match

Hamidou Makalou, n°3, Mali

Entendu

"Nous sommes heureux. Nous aurions aimé ramener la coupe à la maison, mais cette médaille de bronze est très belle. Pendant le match, nous avons été solidaires et je dédie cette victoire au peuple malien." Soumaila Coulibaly, sélectionneur du Mali

