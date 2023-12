Afrique: Pyramids FC, le nouveau défi du Nouadhibou FC

Le Nouadhibou FC a connu un apprentissage difficile. Battu par les Mamelodi Sundowns 3-0 dès leur entame en Ligue des Champions CAF TotalEnergies, les Mauritaniens tenteront de se racheter face au Pyramids FC, ce samedi au stade de la Capitale.

Après avoir disputé son premier à l'extérieur, Nouadhibou accueille l'écurie égyptienne du Pyramids FC. Derniers de la poule A avec 0 point au compteur, les hommes d'Artiz López Garai doivent se relancer ce samedi, s'ils ne veulent pas voir les chances s'amenuiser au fil de la compétition.

Le match de samedi est très important pour nous joueurs et pour le club de manière générale. Nous découvrons cette compétition, qui est l'une des plus prestigieuses du continent. C'est un rêve que nous avions et nous avons travaillé dur pour l'atteindre. Il n'y a aucune pression sur nos épaules avant ce match. Nous allons prendre du plaisir sur le terrain, certes face à une bonne équipe qui dispose de joueurs habitués à ce genre de compétitions, mais nous ferons tout pour assurer nos points à domicile. a déclaré El Hassen Teguedi, le milieu de terrain de l'équipe mauritanienne.

Présent en conférence de presse d'avant-match ,Aritz López Garai,le tacticien espagnol du Nouadhibou FC s'est voulu rassurant : « La rencontre de samedi sera assurément difficile. C'est la première fois qu'un club mauritanien participe à cette compétition, c'est un moment historique pour les fans et les fondateurs du club qui ont débuté ce projet il y a 24 ans (...) Nous allons affronter une équipe très forte, avec un bon coach et des joueurs internationaux expérimentés. Mais j'ai confiance en mes joueurs, nous avons une bonne équipe et demain sera une bonne opportunité de continuer à écrire l'histoire.

Les Mauritaniens pourront compter sur le soutien des 8200 supporters attendus au stade de la Capitale, et garants d'une ambiance fantastique comme eux seuls en détiennent le secret.