Congo-Kinshasa: Ituri - Un marathon populaire pour des élections apaisées

communiqué de presse

Du 14 au 18 novembre dernier, la MONUSCO a organisé un mini-marathon de la paix dans le cadre de la « semaine pour des élections sans violence en Ituri » avant le début officiel de la campagne électorale. Cette activité sportive s'est tenue à Bunia, dans le territoire d'Irumu, afin d'impliquer les communautés dans la recherche et la préservation de la paix pendant et après le processus électoral.

A cette occasion, Flori Folo, âgé de 53 ans, s'est joint à la cause en participant à ce mini-marathon. Ayant parcouru 5 kilomètres entre l'aéroport national de Bunia et le stade Epo ville, ce marathonien, qui en est sorti vainqueur, tenait à contribuer à cette sensibilisation qui vise à promouvoir des élections apaisées dans sa région. « Je suis intéressé par les messages de paix pour les jeunes et les habitants de l'Ituri. Nous devons sensibiliser nos proches à la paix et lutter contre la haine, la désinformation et les messages de division. Si nous recevons un message qui incite à la haine tribale, je conseille de le supprimer. Cela contribuera à la recherche de la paix en période électorale », a-t-il affirmé.

Après la déclaration de Flori, c'est autour de Bernadette Badakiya, une jeune femme d'une trentaine d'années, de se joindre aux efforts des autres participants après avoir abandonné le sport depuis quelques années. En réalité, elle souhaitait participer activement à l'appel pour des élections sans violence en ne manquant pas cette opportunité de faire entendre sa voix. « Ce marathon est un symbole de l'unité de toutes les populations de Bunia », estime-t-elle, après avoir obtenu la troisième place dans la catégorie féminine. De plus, elle ajoute que toutes les communautés et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral doivent s'unir pour combattre la désinformation, la manipulation et les discours de haine qui circulent pendant la période électorale, menaçant ainsi des élections apaisées.

En lançant la compétition, le maire de la ville de Bunia a souligné que l'activité sportive vise généralement à maintenir la forme et la santé, mais que l'organisation de ce marathon a une signification plus profonde. Il a demandé à tous les participants de lire attentivement et de comprendre les messages de sensibilisation à la paix inscrits sur les t-shirts distribués par la MONUSCO. « Cette activité vise à consolider la paix en nous engageant à lutter contre les discours de haine et de violence, pour montrer aux politiciens que nous sommes là pour la paix », a déclaré le commissaire principal Jean-Bosco Mbuyi, complétant ainsi l'intervention du maire de la ville.

Encore essoufflé mais heureux et surtout ému par sa victoire, Franck Tavudri, étudiant de 25 ans et vainqueur de la catégorie masculine, promet d'être l'ambassadeur de la paix dans les communautés, notamment en cette période électorale. « Je demanderai à ma communauté d'abandonner les violences et de privilégier la paix », a-t-il dit visiblement joyeux.

Ce mini-marathon était le point d'orgue d'une semaine d'activités initiées par la section de l'Information Publique de la MONUSCO, en partenariat avec cinq organisations professionnelles de journalistes : CORACOPI, ARCOP, UNPC, JED et REJEP. Les étudiants de l'université de Bunia (UNIBU) et de l'Institut supérieur pédagogique (ISP), les influenceurs, les journalistes, les leaders des associations de la jeunesse ainsi que les associations de jeunes filles ont été sensibilisés à la lutte contre la désinformation et les discours de haine dans un contexte électoral.

La semaine a également été marquée par l'organisation de deux matchs de football entre journalistes femmes et hommes, ainsi que les forces de sécurité, afin que les deux parties abordent les élections dans un esprit de convivialité et de bonne collaboration. Cette série d'activités a permis d'impliquer tous les groupes sociaux et l'ensemble des communautés de l'Ituri dans la recherche de la paix pendant et après le processus électoral.

A l'issue de cette activité, tous les participants au mini-marathon ont exprimé leur désir de voir les élections du 20 décembre prochain se dérouler dans une atmosphère paisible et calme. A cela, ils ont exprimé leur espoir que ces élections marquent un pas important vers la consolidation de la paix en Ituri et à travers la République démocratique du Congo.