Algérie: APN - La Commission de l'éducation et de l'enseignement supérieur auditionne Belaabed

ALGER — La Commission de l'Education, de l'Enseignement supérieur et des Affaires religieuses à l'Assemblée populaire nationale (APN), a tenu, jeudi, une réunion consacrée à l'audition du ministre de l'Education nationale, M. Abdelhakim Belaabed, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Dans son exposé, M. Belaabed a affirmé que "l'acquisition des connaissances est source de richesse, de pouvoir et d'influence, ce qui impose la poursuite des efforts pour une école de qualité", a précisé la même source.

Dans le même contexte, le ministre a réitéré "la volonté de son secteur de relever le défi pour poursuivre la promotion du système éducatif", et ce, "pour le parachèvement des réalisations accomplies grâce à l'intérêt accordé par les Hautes autorités du pays à l'éducation de la génération montante, l'engagement et le dévouement de tous les personnels du secteur, ainsi qu'à la coordination et la coopération avec les secteurs ministériels qui accompagnent les efforts du ministère de l'Education nationale", selon le communiqué.

M. Belaabed a indiqué que "le ministère a tracé un programme sectoriel, dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route puisée du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, axée sur la remédiation pédagogique et la réhabilitation des matières éducatives, la réforme du système de formation sélective et d'orientation, l'amélioration de la qualité d'encadrement et de la gouvernance du système éducatif, le renforcement et l'amélioration de la scolarité".

%

Ils ont réclamé "la dotation des wilayas nouvellement créées des équipements et de structures scolaires, l'élargissement des opérations d'équipement et de rénovation des écoles dégradées et la révision du programme éducatif, notamment en matière de volume horaire".

Par ailleurs, les membres de la Commission ont posé des questions sur "le statut particulier des personnels de l'Education nationale, le cahier des charges des écoles privées, le manque de superviseurs dans certains établissements et la révision de la situation des contractuels", selon la même source.