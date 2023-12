Afrique: Eliminatoires CAN-2024 féminine - L'Algérie, le Sénégal, la Tunisie et le Mali cartonnent

ALGER — Les sélections nationales d'Algérie, Sénégal, Tunisie et Mali ont cartonné, lors des match aller, disputés jeudi, pour le compte du deuxième tour des qualifications pour la CAN féminine 2024, mettant déjà un pied et demi en phase finale et se mettant à l'abri de toutes surprises, lors des retours.

L'Algérie qui n'a néanmoins pas pu conserver ses cages inviolées face au Burundi (5-1), a douché son adversaire, grâce notamment, au triplé de la buteuse de l'équipe Inès Boutaleb (32e, 42e, 67e) et les réalisations de Lina Boussaha (65e) et d'Imen Chebel (80e), prenant une sérieuses option, en attendant le match retour, prévu lundi sur la même enceinte du stade du 5 juillet (Alger). L'unique but des Burundaises a été marqué par Peace Olga Niyomwungere (29e).

La Tunisie, à l'instar de la Tanzanie vainqueur du Togo (3-0), s'est imposée par trois buts d'écart à domicile face au Congo (5-2). Un triplé de Salma Zemzem (14e, 38e, 54e) et des buts de Meriem Houij (44e) et Sabrine Ellouzi (51e) ont tué le suspense avant que les Congolaises ne sauvent l'honneur à la 56e puis à la 87e.

De son côté, le Nigeria a infligé une manita (5-0) au Cap-Vert. Les double buteuses Uchenna Kanu (7e, 45e+1) et Esther Okoronkwo (66e, 77e), et Gift Monday, auteure du but du break à la 25e, en ont profité pour se refaire la cerise.

A Bamako, les Maliennes ont quant à elles corrigé les Guinéennes (7-2). Agueicha Diarra (4e, 45e+5', 68e), Fatou Dembélé (11e), Coulouba Sogoré (33e) Djénéba Baradji (83e) et Aïssata Traoré (90e+4 sp) ont marqué pour le Mali, tandis que les buts de Suzane Daniel Lama (38e) et de Nency Kourouma (90e) n'ont pas pesé lourd pour le Syli Dame.

Pour sa part, le Sénégal n'a fait dans le détail face à l'Egypte (4-0) au Stade Lat Dior de Thies, à la faveur des réalisations de Marième Babou (27e), Nguenar Ndiaye (31e), Hapsatou Diallo (68e) et de Mbayang Sow (88e). Match retour le 5 décembre au Caire.

Le champion d'Afrique en titre, l'Afrique du Sud a été tenue en échec par le Burkina Faso (1-1), mais peut se racheter, lors du match retour, prévu à Johannesburg.

Résultats des matches aller du 2e tour qualificatif pour la CAN féminine 2024 (jeudi 30 novembre):

Mali - Guinée (7-2)

Sénégal - Egypte (4-0)

Algérie - Burundi (5-1)

Tunisie - RDC (5-2)

Nigeria - Cap-Vert (5-0)

Tanzanie - Togo (3-0)

Burkina Faso - Afrique du Sud (1-1)

Vendredi 1er décembre:

16h00 Guinée Equatoriale-RD Congo

16h30 Ghana-Namibie.