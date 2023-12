Maroc: Une rencontre à Marrakech souligne l'importance de la coopération judiciaire arabe pour une lutte efficace contre la corruption et le crime organisé

Marrakech — Les participants à une conférence axée sur les efforts des procureurs généraux dans le cadre de la lutte contre la corruption, ont souligné vendredi, à Marrakech, l'importance du renforcement de la coopération judiciaire arabe dans l'objectif de lutter efficacement contre les crimes de blanchiment d'argent, de trafic de migrants et de traite des êtres humains.

Dans des recommandations sanctionnant leurs travaux, les participants ont aussi mis l'accent sur la nécessité de relever les défis juridiques engendrés par ces crimes et les autres formes de criminalité organisée, devenues plus complexes, notamment avec l'exploitation du foisonnement numérique et technique actuel.

Dans ce cadre, ils ont appelé à renforcer les capacités techniques des magistrats des ministères publics dans les pays arabes et à garantir leur ouverture sur les expériences internationales comparatives, de façon à les doter de compétences juridiques et judiciaires nécessaires pour lutter contre le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains, le trafic de migrants et les nouvelles formes de criminalité.

Les participants ont aussi plaidé en faveur de l'élaboration de guides pratiques destinés aux procureurs généraux et autres fonctionnaires responsables de l'application des lois, axés sur les moyens de lutter efficacement contre les crimes de blanchiment d'argent, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, recommandant également la création de cellules composées de magistrats des ministères publics des États membres de l'Association des procureurs généraux arabes, spécialisées dans la lutte contre les crimes de blanchiment d'argent, de traite des êtres humains et de trafic de migrants.

Les participants ont également relevé la nécessité de renforcer les rôles de cette association arabe au service de la promotion du dialogue judiciaire et la communication entre les ministères publics arabes et l'échange d'expériences et de meilleures pratiques, tout en insistant sur le renforcement de la communication institutionnelle permanente entre les membres de cette association arabe.

Intervenant à la cérémonie de clôture de cette conférence, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, a souligné que ces recommandations contribueraient à renforcer la coopération judiciaire arabe dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, dont les crimes de blanchiment d'argent, de trafic de migrants et de traite des êtres humains, outre le renforcement et le développement des capacités des magistrats des ministères publics dans ce domaine afin de consolider tous les progrès enregistrés dans le cadre de la lutte globale et efficace contre les crimes qui menacent les systèmes économiques et sociaux.

"Ces recommandations sont de nature à renforcer le leadership de notre association en tant qu'espace de dialogue judiciaire arabe entre les ministères publics et contribuer à les rendre plus puissants et efficaces, et permettre ainsi de réaliser les aspirations des systèmes judiciaires arabes dans la consécration de l'Etat de droit et la protection des droits et des libertés", a-t-il ajouté.

Organisée par la Présidence du Ministère public avec le soutien de l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM), en marge de la 3è Réunion de l'Association des Procureurs généraux arabes, cette conférence a abordé des sujets d'une grande actualité, visant à mettre en valeur les efforts des Procureurs généraux dans les pays arabes dans le domaine de la lutte contre le crime de blanchiment d'argent en relation avec le trafic de migrants, et la traite des êtres humains, ainsi que l'échange d'expertise et d'expériences arabes et internationales et le partage des meilleures pratiques dans ce domaine.

Initiée sous le thème "Pour un dialogue judiciaire arabe durable", la 3è Réunion de l'Association des Procureurs généraux arabes a quant à elle, abordé un ensemble de questions liés au renforcement de la coopération et l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.

La 3è Réunion de l'Association des Procureurs généraux arabes et la conférence axée sur les efforts des ministères publics arabes dans le cadre de la lutte contre la corruption ont connu la participation de procureurs généraux et magistrats des ministères publics issus des États membres de l'Association, en plus de représentants de l'Association internationale des procureurs (AIP), de l'OIM, de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et de l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS).