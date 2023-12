Afrique du Nord: La réélection du Maroc au Conseil de l'OMI, une reconnaissance internationale des avancées réalisées par le Royaume dans le secteur maritime et portuaire (Ministère)

Rabat — La réélection du Maroc au Conseil de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) constitue une reconnaissance internationale des avancées réalisées par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI dans le secteur maritime et portuaire, a indiqué le ministère du Transport et de la Logistique.

Cette réélection traduit aussi la place de choix et la confiance dont jouit le Royaume auprès de la communauté maritime internationale et au sein de cette institution onusienne, a souligné le ministère dans un communiqué

Elle est le couronnement des efforts soutenus et du rôle dynamique du Royaume dans les instances et organes de l'OMI, a relevé la même source, notant que ce couronnement est le fruit d'une campagne de promotion menée conjointement par le ministère du Transport et de la Logistique et du ministère Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, ainsi que les Départements ministériels concernés et les Etablissements et Entreprises publics sous tutelle.

Depuis son adhésion à l'OMI en 1962, le Maroc n'a cessé d'oeuvrer au soutien des actions menées par cette organisation pour renforcer la sécurité et la sûreté maritime, lutter contre la pollution, améliorer les opérations de fret maritime et simplifier les procédures au sein de l'OMI, a rappelé le communiqué.

Le Royaume du Maroc a été brillamment réélu au Conseil de l'OMI pour la période 2024-2025, à l'occasion des travaux de la 33ème Assemblée de cette organisation.