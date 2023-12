Madagascar: Démographie - Plus de 36 millions de Malgaches en 2030

Le dernier recensement de la population et de l'habitation de 2018 a comptabilisé 25 674 196 habitants dans le pays, soit 50,7% de femmes et 49,3% d'hommes. Une population à dominance féminine et jeune.

« Les projections en matière de démographie ne sont pas figées, elles peuvent changer en fonction des mises à jour et de divers indicateurs ». Propos lancés lors d'un atelier relatif aux projections de la population malgache organisé à Antanimena, hier. Si le nombre de la population malgache était de 25 674 198 en 2018 (lors du troisième recensement de la population et de l'habitation), elle est passée à plus de 28 millions en 2023.

L'Institut National des Statistiques, qui effectue les projections, avance qu'en 2050, le nombre de la population atteindra les 59 470 566. Il en ressort également que la population de 2018 va doubler en 2043. Soit, un intervalle de doublement de vingt-cinq ans qui « devrait être pris en compte dans la conception, l'élaboration et la planification des politiques publiques ». Le rapport sur la projection de la population de Madagascar fait également savoir qu'à l'horizon 2030, les Malgaches seraient au nombre de 36 545 282.

Etat et structure. « L'on ne peut pas faire une projection de la population sans en connaître l'état et la structure ». Ce sont là les propos de Bruno Rasolofonarivo, analyste expert auprès de l'Institut National de la Statistique (INSTAT) en marge de l'atelier d'hier. A en croire les explications de cet expert, la fécondité est élevée dans le pays. Un ménage moyen étant composé de 4,3 personnes.

Tout comme la fécondité, la mortalité y est également élevée et dont la composante se réfère à la mortalité infantile. En 2018, pour 1000 nouveau-nés, 54 décèdent avant d'atteindre leur cinquième anniversaire. Tandis que 39 décèdent avant d'atteindre leur premier anniversaire. Les explications de l'analyste expert ont également permis de savoir que la région Analamanga concentre la plus forte proportion de la population, soit 14% de la population totale. La région Melaky, quant à elle, n'en abrite qu'un pour cent de la population totale.