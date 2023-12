Madagascar: Andry Rajoelina - « Le gouvernement sera renforcé par une nouvelle équipe »

Le TGV va prendre de nouveaux ministres à bord du wagon gouvernemental.

« Mihinam-bary aza misy latsaka ». Le président de la Haute Cour Constitutionnelle, Florent Rakotoarisoa a fait sien ce dicton qui signifie littéralement, « quand on mange du riz, des grains peuvent tomber ». S'excusant ainsi d'avoir fait ...tomber les membres du gouvernement de la liste protocolaire précédant son discours. Une omission involontaire et non moins prémonitoire pour les ministres qui ne seront pas reconduits dans le prochain gouvernement, même si le président réélu a déclaré qu' « on ne change pas une équipe qui gagne ».

Du moins, en ce qui concerne ceux et celles qui ont enregistré « des résultats positifs à la tête de leurs ministères ». Une manière de laisser entendre que des têtes vont ...tomber. Qui plus est, le candidat numéro 3 redevenu numéro Un de l'Etat a fait savoir qu'« une nouvelle équipe renforcera le gouvernement ». Non sans écarter « quelques permutations de ministères ».

Premier ministre. Quant à la reconduction ou pas de l'actuel chef du gouvernement, « la question n'est pour le moment pas à l'ordre du jour », d'après celui qui nomme et dégomme le chef du gouvernement. Conformément à l'article 54 de la Constitution qui prévoit en son alinéa 1er que « le président de la République nomme le Premier ministre présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale ». L'alinéa 2 d'ajouter qu' « il met fin aux fonctions du Premier ministre, soit sur la présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste ».

Démission. Aucune faute grave ni défaillance manifeste ne pouvant être à priori retenues contre le Premier ministre Christian Ntsay, l'hypothèse de la démission s'avère plus plausible tout de suite après l'investiture du président de la République. Ce dernier pourrait alors confier l'expédition des affaires courantes au Premier ministre démissionnaire et à son équipe, jusqu'à la nomination d'un nouveau PM et la formation du nouveau gouvernement. En attendant, l'équipe gouvernementale sortante a félicité Andry Rajoelina pour sa réélection à la présidence de la République pour un second mandat de 5 ans.

Règle non écrite. En l'état actuel des choses, il est peu probable qu'Andry Rajoelina transgresse la règle non écrite selon laquelle le PM doit être originaire de la Côte si le Président est issu des Hauts Plateaux. Exit également un PM betsileo qui est assimilé aux Hautes Terres. De toute façon, compte tenu de la situation qui prévaut à l'Hémicycle de Tsimbazaza, il n'est pas exclu que l'actuel chef du gouvernement soit maintenu ou reconduit jusqu'à la fin du mandat des députés prévu début juillet 2024. À moins d'une dissolution de l'Assemblée nationale et/ou de législatives anticipées. La question a été également éludée par le président réélu.

Part du gâteau. En revanche, rien n'empêche les deux chefs de l'Exécutif de remanier totalement ou partiellement le gouvernement, en application du dernier alinéa du même article 54 qui dispose que « sur proposition du Premier ministre, il (le président de la République) nomme les membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions ». Ce qui laisse libre cours à toutes les spéculations et aspirations parmi ceux qui rêvent de devenir ou redevenir ministre.

Tout particulièrement dans les rangs des « sakaizan'ny mpandresy » et autres « mpamadika palitao ». Sans oublier les « mpijapy TGV ». Une chose est sûre, il n'y aura pas de débauchage ni d'ouverture en direction de l'opposition. Déjà qu'il n'y aura pas assez de portefeuilles ministériels pour le MAPAR et les « zanaka MAPAR » comme l'UPAR qui rêvent tous d'avoir leur...part du gâteau. Qui a trahi une fois, trahira deux fois et sans... foi.