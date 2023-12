Madagascar: Programme Fanoitra - Renforcement des engagements du MJS en faveur des jeunes

« Faire de la jeunesse un levier du développement ». C'est l'objectif du ministère de la Jeunesse et des Sports, une vision partagée également par ses partenaires.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports est là pour soutenir et appuyer toutes les actions et initiatives en faveur des jeunes. C'est un travail de longue haleine qu'il mène avec ses partenaires techniques et financiers. Depuis quelques mois, avec l'arrivée du ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa à la tête du département, force est de constater le renforcement des actions en faveur des jeunes.

Il a sillonné les quatre coins de l'île en écoutant les jeunes, en appuyant les initiatives des jeunes et surtout en les accompagnant à travers des aides et soutiens financiers, matériels et techniques. Des actions ont été faites et réalisées, mais des défis restent à réaliser et à concrétiser en matière d'éducation, de paix et de sécurité, de changement climatique ou encore de participation des jeunes dans les prises de décisions en vue de leur intégration dans la politique de la jeunesse. C'était le constat lors de la présentation de la consultation nationale des jeunes, qui a été menée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec l'appui de l'UNICEF, tout au long de l'année 2023, hier, au Carlton.

1770 jeunes. Ces thématiques concernent les principaux défis à relever pour lesquels les jeunes appellent à plus de soutien aussi bien de la part de l'Etat que des partenaires techniques et financiers. Plus de 1 770 jeunes dont 50% de jeunes filles ont fait l'objet d'enquêtes dans neuf régions du pays afin d'échanger et de partager leurs attentes, leurs craintes et leurs perspectives pour les prochaines années. " Les résultats de cette consultation représentent la voix et les aspirations de la jeunesse malgache. Ils serviront de pierre angulaire dans la révision de la Stratégie nationale Fanoitra ou Levier d'autonomisation des jeunes et de la transformation communautaire via les jeunes à Madagascar.

Nous sommes déterminés à traduire ces résultats en actions concrètes qui répondent aux besoins de nos jeunes et contribuent à leur épanouissement," a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, André Haja Resampa. Il ressort également que les jeunes ont soif d'engagement, et veulent être des acteurs du changement en vue d'atteindre les Objectifs du Développement Durable de 2030. « L'UNICEF a appuyé cet exercice car pour nous, le principe de la participation des enfants et des jeunes est un droit qui est inscrit dans la Convention des Droits de l'Enfant que l'UNICEF a pour mission de promouvoir.

Cette vision est reflétée dans notre stratégie globale qui encourage les actions visant la participation optimale des adolescent(e)s et des jeunes comme acteurs de changement dans la mise en oeuvre de nos programmes », a souligné Christine Jaulmes, représentante de l'UNICEF. En matière d'éducation, 3 jeunes sur 10 sont contraints d'abandonner l'école. En ce qui concerne la santé, les jeunes notent des barrières d'accès aux infrastructures de santé.

Sur la question de la paix et de la sécurité, les sources d'insécurité les plus citées sont la pauvreté (63%), le manque d'activités rémunératrices (55,8%) ou encore la consommation de stupéfiants et de narcotiques (26%). Ces données serviront de socle en vue de la révision du programme Fanoitra pour 2024-2028. A l'horizon 2028, 7 millions de jeunes seront autonomes grâce à la promotion de l'entrepreneuriat.