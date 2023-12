Madagascar: Double meurtre à Imerinkasinina - 10 ans de travaux forcés pour un commissaire de police

Mercredi dernier, la cour criminelle a rendu son verdict dans le retentissant cas de double meurtre survenu à Ambohimahatsinjo Imerinkasinina le 14 novembre 2022. L'agent de police stagiaire, responsable de tirs mortels sur un inspecteur des impôts et une greffière, a été condamné à 20 ans de prison ferme. Son complice, un proche, a écopé de 10 ans derrière les barreaux, tandis que le commissaire de police chargé de l'arme du crime a été condamné à 10 ans de travaux forcés.

Le commissaire, qui exerçait à Ambatofinandrahana à l'époque des faits, était responsable de l'arme utilisée dans le double assassinat. Deux inspecteurs de police ont été relaxés au bénéfice du doute, mettant ainsi en lumière la complexité de l'affaire. Le Chinois soupçonné d'être le commanditaire initial du meurtre, qui était également le patron du policier stagiaire, a été acquitté au bénéfice du doute. La petite amie du policier stagiaire, une métisse chinoise, a également été libérée.

L'arrestation de ces individus a été effectuée après une enquête approfondie, les plaçant tous sous mandat de dépôt. Presque un an après les événements tragiques, l'audience a finalement eu lieu.

Pour rappel, le drame s'est déroulé à Ambohimahatsinjo, entre Imerinkasinina et Ambohimalaza, où une greffière et un inspecteur des impôts ont été abattus par balles peu avant 18 heures. Les suspects, un ressortissant chinois et son garde du corps, le policier stagiaire, ont été interpellés et mis en garde à vue. Quatre autres personnes ont également fait l'objet d'une enquête approfondie.

Selon des sources, les victimes, à bord d'une Hyundai Galloper, se sont arrêtées à Ambohimahatsinjo ce jour-là. Deux individus les ont repérés et ont ouvert le feu. Après les tirs, les assaillants ont pris la fuite à pied en menaçant quiconque croisait leur chemin avec leur arme. Malgré deux balles dans la poitrine, l'inspecteur a réussi à conduire un peu plus loin avant de perdre le contrôle et de percuter violemment le mur d'une usine. L'inspecteur est décédé en cours d'évacuation, tandis que la greffière a rendu son dernier souffle à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Le dénouement de cette affaire met fin à une longue période d'incertitude et de spéculations, maintenant que les principaux responsables ont été condamnés. L'histoire tragique du double meurtre à Imerinkasinina restera gravée dans les mémoires, rappelant la nécessité d'une justice rigoureuse pour les crimes graves.