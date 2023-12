Madagascar: Résultats définitifs des élections - Reconnaissance de la communauté internationale

Après la proclamation officielle des résultats définitifs du scrutin du 16 novembre, les réactions se sont enchaînées. La communauté internationale est la première à s'être manifestée et à avoir reconnu le président nouvellement réélu.

Quelques minutes seulement après l'officialisation des résultats de la présidentielle par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) à Ambohidahy, la communauté internationale, à travers un communiqué, a réagi. En prenant acte de la publication de la HCC proclamant vainqueur Andry Rajoelina, celui-ci précise que « Les partenaires de Madagascar réaffirment leur engagement à travailler avec le président élu et à accompagner le peuple malgache [...] ». Contrairement à ce qui s'est passé à Alarobia, il y a exactement une semaine, le corps diplomatique et les représentants des partenaires techniques et financiers de Madagascar ont honoré de leur présence la cérémonie d'hier.

Réponses. Douche froide pour les partis de l'opposition qui ont espéré jusqu'au dernier moment que la communauté internationale reste le dernier rempart pour faire valoir leurs revendications. En effet, pas plus tard que ce mardi, les quelques candidats du Collectif ont été reçus par les représentants de l'Union européenne. Un mémorandum a été déposé à Ankorondrano afin qu'ils se rendent compte du déroulement de l'élection et des irrégularités qui l'entachent.

Hajo Andrianainarivelo, porte-parole du Collectif des candidats se sentait même confiant par rapport à l'issue de cette rencontre. Hier, les partenaires internationaux de Madagascar ont, en quelque sorte, donné leur réponse. D'après eux, il appartient désormais au chef de l'Etat nouvellement élu, avec toutes les forces vives du pays et les institutions concernées, de prendre les mesures à même de restaurer un climat de confiance propice au dialogue, notamment dans la perspective des élections législatives et municipales à venir.

Préoccupations. A travers ce communiqué, les partenaires de Madagascar montrent qu'ils ont déjà les yeux rivés vers l'avenir. Outre la préparation des élections législatives et municipales, la consolidation de la paix se trouve dans leurs préoccupations. Dans leur déclaration, les partenaires de Madagascar réaffirment leur engagement à travailler avec le président élu et à accompagner le peuple malgache sur la voie d'un développement durable et inclusif, dans un climat de paix, et dans le respect des droits humains. En tout cas, la boucle est bouclée.

L'opposition, qui avait séduit la communauté internationale à travers ses « marches pacifiques », a certainement compris le message. Dans cette déclaration commune, on peut d'ailleurs citer la participation de la Délégation de l'Union européenne, la Représentation de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l'Océan Indien, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade de Corée, l'ambassade des Etats-Unis, l'ambassade de France, l'ambassade du Japon, l'ambassade du Royaume-Uni et l'ambassade de Suisse.