Afrique: « Padel Master Orange » - L'élite du MPPTour au Lamako Padel Center

Ce week-end au Lamako Center Ambatobe, tous les amateurs de padel se réuniront pour le prestigieux « Padel Master Orange ».

Les fans de Padel sont conviés à un spectacle époustouflant avec le « Padel Master Orange » qui aura lieu au Lamako Padel Center Ambatobe. Ce tournoi rassemble les 16 meilleures joueuses et joueurs du circuit Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) pour une compétition intense s'étalant sur deux jours. Le tournoi, qui débute aujourd'hui et se termine demain, met en vedette les meilleurs athlètes du padel malgache, représentant l'apogée de la saison après huit circuits du MPPT.

Les seize joueurs et seize joueuses ont été répartis en deux groupes de quatre, avec les têtes de série en tant que favoris. C'est un événement double, offrant une opportunité exceptionnelle de célébrer l'excellence sportive. Les amateurs de padel sont invités à se joindre au public pour soutenir leurs athlètes préférés dans la quête de la gloire lors de la finale ultime.

Le Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) est le fer de lance du Padel compétitif à Madagascar, réunissant les meilleurs talents du pays pour des compétitions de haut niveau. Plus qu'une simple série de tournois, le MPPT incarne l'engagement envers le développement et la promotion du Padel à Madagascar. Le circuit compétitif MPPTour offre aux joueurs l'occasion de participer à des tournois et de gagner des points en fonction de leurs performances.

%

Pour rehausser encore davantage le niveau du Padel à Madagascar, le MPPTour prévoit l'arrivée d'un expert espagnol en avril prochain pour former entraîneurs et joueurs, renforçant ainsi l'expertise et l'attrait du padel dans le pays. Cet événement promet d'être un moment inoubliable pour tous les passionnés de padel, marquant la clôture en beauté d'une saison exceptionnelle.

Heriniaina Samson

Répartition des groupes :

Féminin :

Poule A : R. Fitia et R. Soa / R. Miora et P. Victoria / G. Evane et R. Fitia / D. Sandrina et D. Murielle

Poule B : R. Fitia et R. Miarana / M. Mamitiana et B. Michela / T. Raphaëlle et P. Pauline / O. Yasmine et G. Isabelle

Masculin :

Poule A : A. Gary et R. Nante / R. Irianja et R. Franck / R. Nante et Randja / M. Rizwane et R. Alex

Poule B : F. Marin et H. Corentin / A. Harivony et M. Mathis / D. Max et C. Max / N. Clément et L. Nicolas