Madagascar: Hôpital Befelatanana - 10 à 15 nouveaux cas de VIH par semaine recensés

Rien que pour le Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU JRB), 10 à 15 personnes par semaine sont testées positives au VIH. Sur le plan national, 3 000 à 4 000 nouveaux cas sont recensés chaque année.

Des chiffres qui font froid dans le dos. Madagascar figure parmi les pays où on enregistre un grand nombre de nouveaux cas de VIH. Rien que pour le Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU JRB), 10 à 15 personnes sont testées positives par semaine. C'est ce qui a été annoncé hier à Ivato lors de la célébration de la Journée mondiale contre le SIDA. « Auparavant, les populations clés étaient celles qui étaient les plus touchées par le VIH. Aujourd'hui, la situation a changé et toutes les couches sociales et catégories d'âge sont touchées.

Lorsque le test est positif, le plus important est d'identifier la personne ayant eu un rapport sexuel non protégé avec la personne infectée par le VIH pour qu'elle puisse bénéficier d'un traitement. Le dépistage, le résultat du test et toute discussion concernant le résultat sont confidentiels », rassure le Dr Mily Raherivelo, coordonnateur IST/VIH Sida auprès du ministère de la Santé publique. Sur le plan national, 3 000 à 4 000 nouveaux cas sont recensés chaque année à Madagascar si 14 600 personnes sont sous traitement antirétroviral. La prévalence du VIH à Madagascar demeure par contre relativement faible, à moins de 1%.

Sensibilisation. Tout particulièrement cette année, la célébration s'étalera tout au long du mois de décembre. Le thème porte sur « confier le leadership aux communautés ». La sensibilisation sera davantage renforcée pour encourager la population à se faire dépister. Le ministère de la Santé publique et le SE-CNLS travaillent en étroite collaboration avec les associations pour atteindre cet objectif. Le tourisme sexuel est l'une des principales causes de la propagation du VIH. Les actions de sensibilisation se focaliseront ainsi dans les villes touristiques mais également dans les zones où sont recensés des cas positifs. La lutte contre la stigmatisation et les discriminations liées au VIH sera aussi au coeur des actions.