Afrique: C3 / Groupe C / Demain à Luanda (17h00) - Academica Lobito-CA - Bien prêts...

Lancé à vive allure jusque-là, le CA visera la passe de deux en Angola, face à Academica Lobito, un onze antérieurement malmené par les Nigérians de Rivers United et donc forcément redevable d'une réaction face au représentant tunisien.

Après donc une entrée en matière réussie, le CA évoluera demain après-midi en terrain hostile pour confirmer et par là même signer son 7e succès de rang toutes compétitions confondues. La dynamique de victoire aidant, les hommes de Saïd Saïbi entendent ,à nouveau, forcer leur destin même si l'épreuve ne s'annonce pas de tout repos. A priori, ces derniers jours, l'heure fut certes à la mobilisation, mais aussi à la récupération après les efforts consentis ces derniers temps.

En clair, avec des entraînements quelque peu allégés pour un groupe sur le pied de guerre et compétitif, le coach a tenté d'éviter les blessures pénalisantes, le surmenage même. Il faut dire qu'en l'état, les défections de Ghaïth Sghaïer, Ben Yahia et Meziani (récupérable demain) ont forcément préoccupé un plateau technique appelé à ne pas trop tirer sur la corde, vu les échéances qui arrivent au pas de charge, avec Academica Lobito demain, Rivers United le dimanche suivant, au Nigeria, et l'Etoile Sportive du Sahel jeudi 14 décembre pour le compte du championnat. Voilà donc trois rendez-vous importants en deux semaines que le CA devra négocier avec adresse et souplesse.

La meilleure défense, c'est l'attaque...

Demain donc, au stade 11 novembre de Luanda, après un long périple et un voyage forcément harassant, le CA prendra rendez-vous avec Academica Lobito. Et sous la direction de l'arbitre béninois Adissa Abdul Raphiou Ligal, le CA sait forcément qu'il ne bénéficiera d'aucune mansuétude, qui plus est, devant un public tout acquis à la cause du club angolais. Il va donc falloir prendre le taureau par les cornes et ne pas se laisser intimider par l'ambiance surchauffée qui attend les Clubistes.

Bref, comme dit le dicton, la meilleure défense, c'est l'attaque, et le co-leader clubiste aurait tort de s'en priver, car il a tout à gagner à bousculer un onze angolais contraint à une obligation de résultat et donc à se dégarnir et laisser des espaces. Un mot enfin concernant le onze pressenti. En attaque, si Meziani est, a priori, rétabli, il pourrait cependant être maintenu en réserve. Quant à Eduwo, il est suspendu mais les alternatives sont là pour pallier l'absence du Nigérian. On pense bien entendu à Hamdi Laâbidi pour emmener la ligne d'attaque, un compartiment qui peut aussi bénéficier du concours d'Adem Garreb en cours de jeu.

Plus bas maintenant, qui épaulera le capitaine Ahmed Khélil ? En l'absence de Sghaïer et peut-être Ben Yahia d'entrée (une carte à jouer en cours de jeu), Chiheb Laâbidi sera titularisé alors qu'une chance s'offrirait à Bekoro ou Ben Yahia. Plus bas pour conclure, devant le portier Moez Hassen, on prendra pratiquement les mêmes, soit les Mohamed Amine Hamrouni, Ameur Omrani, Taoufik Cherifi et Gaïth Zaâlouni, un quatuor qui gagne en consistance et qui pourrait « porter le poids du match sur ses épaules ».