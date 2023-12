Afrique: Ligue des champions / ESS-Petro Luanda (20h00 à Radès) - Ces trois points à chercher...

Il n'y a aucune autre issue envisageable que la victoire face au Petro Luanda, un adversaire direct pour la qualification aux quarts. Autrement, l'Etoile se mettra en danger...

L'Etoile va devoir jouer son va-tout et sans calcul ce soir face au Petro Atletico, un peu comme le volume de jeu face à l'EST, mais avec plus d'intensité et de rythme afin de prendre l'adversaire à la gorge et le dominer de bout en bout s'il le faut. L'équipe est appelée à élever son niveau de jeu au maximum afin de sortir victorieuse et récolter trois précieux points.

Jouer pour gagner

En football "seule la victoire est belle", encore plus quand elle vient pour entamer une série positive après une défaite. Dans ce contexte, l'entraîneur Imed Ben Younes doit rebattre ses meilleures cartes et faire jouer les éléments capables de se transcender durant 90 minutes. Ainsi, les défenseurs Hamza Jelassi et Jasser Khemiri ont les faveurs du coach pour débuter. Mais si le milieu de terrain défensif, Jacques Mbé, saute le match pour cumul de 3 avertissements, le retour de suspension de Soumaïla Sidibé va faire du bien à l'entrejeu.

Le trio offensif Oussama Abid, Raki Aouani et Yassine Chamakhi doit retrouver, pour sa part, sa verve et son punch. Quant à Youcef Abdelli encore émoussé depuis son retour, il pourrait cette fois rester sur le banc et rentrer en cours de jeu. A l'autre extrémité du terrain, le keeper Raed Gazzah aura la confiance de Imed Ben Younes, lui qui a livré une sortie honorable face à l'EST samedi dernier ( même si on voit Ali Jemal de plus en plus assidu aux entraînements et qui prépare un retour imminent). Enfin, le latéral gauche, Houssem Ben Ali, aura un rôle capital en phase offensive avec ses centres. Les entraînements se sont déroulés au terrain central de l'Olimpico et sous le regard avisé du directeur sportif Zied Jaziri, de retour à la raison après une période de colère.

%

Malgré la défection du stade olympique de Sousse non homologué par la CAF, 15.000 à 20.000 supporters sont attendus au stade de Radès. Un apport inconditionnel des fidèles du club qui va compter et pousser les joueurs ce soir. Le public étoilé sait bien que c'est un match déterminant déjà et qui demande une attention particulière, et un appui fort. On jouera à Radès, mais ce sera comme si c'est à l'Olympico.