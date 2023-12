Congo-Kinshasa: Au moins 506 policiers formés sur la sécurisation des élections à Beni

Au moins 506 policiers ont clôturé le vendredi 1er décembre dans la ville de Beni, leur formation sur le maintien et rétablissement de l'ordre public, principalement en période préélectorale, électorale et postélectorale. Formés sur les thématiques comme la gestion de rassemblement, la psychologie de la foule, la sécurisation des élections et l'utilisation des armes, le maintien et le rétablissement de l'ordre, ces policiers ont pour mission d'assurer la sécurité des élections dans la zone où ils seront déployés.

Trois mois ont suffi pour recycler ces policiers afin qu'ils répondent aux attentes liées au processus de sécurisation des élections dans la ville de Beni.

« Pendant ces trois mois, la formation a porté sur la sécurisation du processus électoral, le maintien et rétablissement de l'ordre public et les techniques professionnelles d'intervention. On a rappelé aux policiers la discipline et les techniques. Un policier déborde lorsqu'il ne connait pas la technique à appliquer devant une situation. Lorsqu'il connait la technique, il ne peut pas déborder », a expliqué le commissaire supérieur adjoint Albert Kakudji, chef des opérations du deuxième contingent de la Légion nationale d'intervention (LENI) et l'un des formateurs.

Réduction de risque de perturbation

Ces policiers formés vont réduire le risque de perturbation du processus électoral, reconnait le maire intérimaire de Beni, le commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo :

« Je suis rassuré parce que je sais qu'avec le renforcement des capacités de nos agents, nous allons très bien sécuriser les élections mais aussi les situations d'après les élections ».

Cette formation a été initiée par la Police de la MONUSCO (UNPOL). Le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO/Beni, Abdourahamane Ganda, qui salue ce recyclage sur les thèmes d'actualité, attend que ces policiers fassent bon usage de leur formation.

« Cela nous rassure que le déroulement des élections sera sécurisé par des policiers bien formés. Dans le cadre de la sortie de la MONUSCO, nous procédons au transfert de compétence. Nous sommes convaincus que la relève est assurée », a-t-il ajouté.

La police de la MONUSCO a lancé depuis le mois de septembre cette session de formation en faveur de 1730 éléments de la Police nationale congolaise dans la ville et le territoire de Beni.