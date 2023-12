Afrique de l'Est: Le Conseil de sécurité décide de mettre fin à la mission politique de l'ONU au Soudan

À la suite de la demande formulée le 16 novembre dernier par le gouvernement soudanais, le Conseil de sécurité a adopté vendredi une résolution par laquelle il décide de mettre fin, à compter du 3 décembre 2023, au mandat confié en 2021 à la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS).

Le texte de la résolution, présenté par le Royaume-Uni, a été adopté par 14 votes pour et une abstention (Russie).

Dans cette résolution, le Conseil de sécurité demande à la MINUATS d'entamer « immédiatement », le 4 décembre 2023, la cessation de ses opérations et le processus de transfert de ses tâches, le cas échéant et dans la mesure du possible, aux agences, fonds et programmes des Nations Unies, dans le but d'achever ce processus d'ici le 29 février 2024.

Il décide que la liquidation de la MINUATS débutera le 1er mars 2024 et appelle la mission à établir avec l'équipe de pays des Nations Unies des arrangements financiers permettant à l'ONU de superviser les activités résiduelles de coopération programmatique précédemment initiées par la MINUATS.

Persistance des violences

Le Conseil de sécurité déclare être inquiet face « à la persistance des violences et à la situation humanitaire, en particulier aux violations du droit international humanitaire et aux graves violations et abus des droits de l'homme » au Soudan.

Il souligne « les graves conséquences sur les civils et appelle toutes les parties au conflit à cesser immédiatement les hostilités, à faciliter l'accès humanitaire, notamment en remplir leurs engagements à Djeddah et rechercher une solution négociée au conflit ».

Le Conseil de sécurité salue les efforts diplomatiques menés sous la direction de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), un groupe réunissant des pays d'Afrique de l'Est, et de l'Union africaine et salue « l'engagement inébranlable des pays voisins à soutenir les civils qui ont fui le Soudan ».

Il se félicite de la nomination de l'Envoyé personnel du Secrétaire général au Soudan, Ramtane Lamamra, pour qu'il use de ses bons offices auprès des parties et des États voisins, en complément des efforts de paix régionaux, et appelle toutes les parties à étendre leur coopération dans l'accomplissement de ses tâches.

Le Conseil de sécurité encourage les organisations internationales et régionales et les États membres des Nations Unies à répondre rapidement aux besoins humanitaires croissants au Soudan et dans ses voisins.