Maroc: Les perspectives des relations maroco-mauritaniennes en débat à Nouakchott

Les perspectives des relations entre le Maroc et la Mauritanie ont été au centre d'un débat animé jeudi à Nouakchott par une pléiade d'académiciens et d'universitaires des deux pays.

Initiée par "Mountada al Janob" (Maroc), en collaboration avec les universités de Nouakchott, Rabat (Mohammed V), Casablanca (Hassan II) et Fès (Sidi Mohammed Ben Abdallah), cette rencontre a été l'occasion pour ces universitaires de scruter l'avenir des relations maroco-mauritaniennes à la lumière de la richesse de l'histoire commune et de la force des relations historiques, sociales et économiques bilatérales.

Ainsi, l'universitaire mauritanien Sidi Abdallah Al-Mahboubi a considéré la rencontre comme une importante occasion sur le plan scientifique et académique pour engager une réflexion sur les moyens de renforcer les relations de coopération entre le Maroc et la Mauritanie.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que ces relations ancestrales trouvent leur origine dans les liens de proximité et de religion commune, formulant le voeu de voir ces relations se consolider davantage.

Pour sa part, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ain Chock, Abdellatif Komat, a dressé un état des lieux des relations maroco-mauritaniennes sur le plan économique et diplomatique, mettant en lumière également la coopération dans le domaine de la recherche scientifique.

%

Soulignant la place du Maroc en termes d'échanges commerciaux et d'investissement pour la Mauritanie, M. Komat a réitéré l'orientation du Maroc pour approfondir ses relations avec l'Afrique conformément aux Hautes instructions Royales.

Il a par ailleurs passé en revue les secteurs stratégiques qui présentent de larges perspectives pour les deux pays et pour le continent africain, citant notamment les énergies renouvelables et l'économie verte.

Quant au doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès, Mohamed Bouzalafa, il a évoqué le rôle des universités dans la discussion de ces questions et la proposition des réponses et des recommandations pour la promotion des relations entre le Maroc et la Mauritanie.

"C'est dans cette optique que s'inscrit l'organisation de ce forum qui vise à scruter les moyens de consolider ces liens et de faire de l'université un espace de dialogue et d'échange", a-t-il dit.

Le président d'Al Mountada, Mohamed Fadel Maa Al-Ainine, a soutenu pour sa part que ce débat reste une opportunité pour s'ouvrir sur le monde académique et mettre en lumière le rôle des universitaires dans le renforcement de la stabilité et de la réalisation du développement économique dans le continent.

En conclusion, l'intervenant a saisi l'occasion pour attirer l'attention des acteurs politiques et économiques sur l'importance de la coopération entre les deux pays.