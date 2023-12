Afrique de l'Est: Le FIDA lance un mécanisme de financement innovant d'accompagnement des petits producteurs alimentaires dans l'adaptation aux changements climatiques en Afrique de l'Est

communiqué de presse

Dubaï, le — Après la récente publication de données confirmant une forte baisse à l'échelle mondiale du financement de l'action climatique consacré à l'adaptation, le Fonds international de développement agricole (FIDA), organisme des Nations Unies, et ses partenaires, ont dévoilé aujourd'hui un nouveau mécanisme de financement destiné à renforcer l'aide à l'adaptation aux changements climatiques des petits producteurs alimentaires des communautés rurales au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie.

Le Mécanisme de financement de l'adaptation aux changements climatiques dans les zones rurales en Afrique (ARCAFIM) est un modèle à grande échelle de financement sur mesure destiné aux petits producteurs alimentaires et aux microentreprises rurales. Ce nouveau système donnera également aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires rurales un accès à des prêts concessionnels. Le mécanisme est transposable à plus grande échelle et peut être reproduit dans d'autres pays ou régions.

« Nous devons investir rapidement et à grande échelle pour garantir aux populations rurales, notamment les petits producteurs alimentaires, les moyens de s'adapter aux conséquences des changements climatiques dès maintenant, », a déclaré Alvaro Lario, Président du FIDA, lors de l'événement de lancement d'ARCAFIM organisé à l'occasion de la conférence sur les changements climatiques (COP28). Alvaro Lario a insisté sur le fait que le FIDA s'était engagé à avoir un impact positif sur la vie des gens, grâce à des solutions financières innovantes comme ARCAFIM, qui rassemble des fonds en provenance de partenaires partageant les mêmes valeurs et tire parti de la collaboration avec le secteur privé.

L'accès aux financements est essentiel pour maintenir et améliorer les moyens d'existence agricoles dont dépendent les communautés rurales vulnérables. Il devient urgent de renforcer leur résilience face aux changements climatiques. Venir en aide aux petites et moyennes entreprises des zones rurales permet d'obtenir des résultats en matière d'emploi, de revenus et de services aux communautés rurales.

L'objectif d'ARCAFIM est de contribuer à réduire la faim et la pauvreté en Afrique de l'Est. Ce mécanisme cherche à rendre l'agriculture plus durable et plus rentable, tout en améliorant la capacité des communautés rurales à faire face à différents chocs climatiques et économiques. Le mécanisme tirera également parti de liens pouvant être tissés entre différents projets composant actuellement le portefeuille du FIDA dans la région.

Ouvrir la voie du financement de l'adaptation aux changements climatiques par le secteur privé

ARCAFIM est fondé sur des financements mixtes et encourage la participation du secteur privé en s'appuyant sur un mécanisme de partage des risques. La contribution d'Equity Bank Kenya et de ses filiales en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie (filiales d'Equity Group Holdings) s'élève à 90 millions d'USD. Le FIDA mobilisera 90 millions d'USD supplémentaires auprès de la Finlande, du Fonds vert pour le climat et du Fonds nordique de développement. Ces 180 millions d'USD seront reversés sous forme de prêts pour l'adaptation aux changements climatiques. Vingt millions d'USD supplémentaires seront par ailleurs mobilisés auprès de partenaires comme le Danemark et le Fonds vert pour le climat, pour améliorer la capacité du marché à fournir des financements de l'adaptation climatique.

« Nous sommes ravis d'avoir Equity Group comme partenaire d'exécution. Equity est une banque privée bien implantée en Afrique de l'Est, qui a une forte capacité de prêt rural. Et ils sont déterminés à développer le financement de l'adaptation climatique, ce qui correspond aux objectifs d'ARCAFIM dont le but est de provoquer un changement systémique dans le financement de l'adaptation aux changements climatiques qui fera reculer la pauvreté et la faim en Afrique de l'Est », a déclaré Alvaro Lario. Il a également exprimé sa gratitude aux pays nordiques pour leur collaboration, en mettant en lumière leur réputation à l'échelle mondiale en matière d'innovation dans le domaine du financement de l'action climatique.

L'événement de lancement du mécanisme de financement a été modéré par Jyotsna (Jo) Puri, Vice-Présidente adjointe chargée du Département de la stratégie et des savoirs au FIDA. Carla Montesi, Directrice du Pacte vert et de la stratégie numérique au sein de la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne; James Mwangi, P.-D. G. du groupe Equity Group Holdings; Karin Isaksson, Directrice générale du Fonds nordique de développement; Lilian Macharia, Directrice de la gestion de portefeuille du Fonds vert pour le climat; Ole Thonke, Sous-Secrétaire des politiques de développement au Ministère des affaires étrangères du Danemark; et Ville Tavio, Ministre finlandais du commerce extérieur et du développement, ont aussi participé à la rencontre.