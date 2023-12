Ile Maurice: Les boulangers parlent de mauvaise qualité de la farine, le ministère rassure

Le président de l'Association des boulangers, Nasser Moraby, est monté au créneau hier matin. Il a dénoncé la mauvaise qualité de la farine, selon ses dires, livrée par la State Trading Corporation (STC) la veille, dont la date de production est le 11 novembre 2023. «Mes camionneurs ont pris la cargaison jeudi et après avoir utilisé environ 315 sacs de cette farine, j'ai constaté ce matin (NdlR : vendredi matin) que la qualité des pains n'était pas comme tous les jours. On a eu beaucoup de reproches des clients. Le pain était beaucoup plus petit. Pourtant, on a dosé tous les ingrédients comme cela se fait au quotidien. Cela est en lien avec la farine», a-t-il allégué. D'expliquer qu'il a personnellement notifié la ministre du Commerce, Dorine Chukowry, hier matin, en lui envoyant même les photos des pains en question.

Or, du côté du ministère, l'on rassure. «Des baking tests se font régulièrement à travers le pays avec la collaboration de la STC, des Moulins de la Concorde et du Mauritius Standards Bureau et tous les tests ont été concluants. Il n'y a aucun problème avec la qualité du pain et aucune plainte n'a été enregistrée jusqu'ici par les boulangers en ce qui concerne la farine», explique une source officielle du ministère du Commerce. Elle indique pour sa part que Nasser Moraby avait encore une fois attiré l'attention sur la qualité de la farine, il n'y a pas très longtemps, et la ministre avait alors donné des instructions pour que des baking tests soient entrepris mais encore une fois il n'y avait aucun problème. C'était en septembre dernier. «Il y a une chose, il faut aussi prendre en considération la façon dont cette farine est utilisée par les boulangers», a-t-on fait comprendre.

%

Pour sa part, le président de l'Association des boulangers attire aussi l'attention sur un autre couac. Selon ses dires, «un haut cadre de la STC a été très virulent envers moi car nous, boulangers, nous avons demandé à la STC de nous livrer de la farine le samedi 23 décembre car le lundi 25 décembre sera congé public. Il m'a demandé qui paiera les heures supplémentaires à la STC, entre autres. Alors que chacun assume sa part de responsabilité au cas où les Mauriciens n'auraient pas de pain pendant la semaine de Noël...»