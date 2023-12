Ile Maurice: Trois hommes arrêtés pour vol et revente d'objets volés sur des touristes

La police a fait diligence dans un cas de vol à main armée sur un couple de touristes et a arrêté trois hommes, deux jours après leur forfait. Ce vol à main armée s'est produit le 28 novembre. Ce jour-là, vers midi et demi, deux touristes se rendaient à pied à la montagne du Pouce quand, à la hauteur de Tranquebar, ils ont été abordés par trois hommes munis de sabres.

Les menaçant, les bandits leur ont dérobé l'argent qu'ils avaient sur eux, une chaîne en or et leurs deux téléphones portables de la marque Iphone, avant de s'enfuir. Les touristes ont rapporté le cas à la police le jour même. Deux jours plus tard, à une heure du matin, soit le 30 novembre, les policiers, agissant sur la base d'informations crédibles, ont mis la main sur Jean Owen Guillaume, 20 ans, habitant de la localité, qui a confessé que son frère Dan Guillaume lui avait présenté des objets volés en lui demandant de les revendre. Le même jour, Claudino Jean Polimont, 29 ans, a été arrêté pour avoir acheté les deux Iphones de Dan Guillaume pour la somme de Rs 1 000.

Une perquisition au domicile de ce dernier a permis aux enquêteurs de retrouver les téléphones portables volés. Dans la matinée du 30, Dan Guillaume, 22 ans, a été appréhendé et a avoué avoir commis ce forfait en compagnie de deux autres personnes qui sont actuellement recherchées par la police. Les deux frères Guillaume et Jean Polimon ont été traduits devant le tribunal de Port-Louis et ramenés par la suite en cellule. Ils y resteront jusqu'au 7 décembre, jour de leur prochaine comparution.