Sénégal: Naissance d'un club CONFEJES au CNEPS de Thiès

Thiès — Le premier club issu des instituts nationaux de la jeunesse et des sports de la Conférence de ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) a vu le jour, vendredi, au Centre national d'éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès, avec l'installation officielle de son président, à l'occasion du lancement des activités de la semaine de ladite institution, qui se poursuit jusqu'à mardi.

Noameshie Nathalie, directrice adjointe des programmes EPS/sport de la CONFEJES, venue représenter le secrétaire général de cette institution francophone, a installé Mbacké Ndiaye comme président du club Confejes du CNEPS, un établissement reconnu à vocation régionale au sein de cette organisation.

"La cérémonie de lancement qui nous réunit ce matin, revêt une importance capitale, car l'histoire retiendra que le tout premier club CONFEJES dans les instituts vient du CNEPS de Thiès", a dit la responsable.

Ce club a pour objectif de favoriser l'émulation au sein des instituts nationaux de la jeunesse et des sports (INJS), promouvoir l'institution auprès des étudiants et des jeunes des Etats membres en général. Il devra aussi contribuer à l'animation de la vie estudiantine au sein des INJS, a poursuivi Mme Noamshie.

Le club CONFEJES du CNEPS aura aussi la tâche d'aider à la mise en réseau international des étudiants des INJS dans les Etats et gouvernements membres.

Mbacké Ndiaye, président du nouveau club, s'est engagé à travailler à ce que la structure qu'il dirige soit la plus dynamique du réseau. Se désolant du drame de l'émigration irrégulière, il a relevé l'urgence pour l'institution francophone de contribuer à la lutte contre ce fléau.

La cérémonie a été marquée par les prestations de clubs du CNEPS, dans diverses disciplines, comme la gymnastique, la lutte sénégalaise sans frappe, le taekwondo, le rugby féminin à sept. Elle a enregistré la présence d'acteurs sportifs, dont un représentant du directeur du CNEPS.

Au menu du programme de la semaine de la CONFEJES, il y a des foulées diplomatiques, une réunion du Groupe de travail consultatif femme (GTCF) CONFEJES pour la promotion et la participation des femmes aux activités de jeunesse, sports et loisirs, mais aussi un atelier de réflexion sur le volontariat, ainsi qu'un salon d'entreprenariat et du numérique.

Créée le 5 décembre 1969, la Conférence de ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) est une institution intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs au sein des 42 Etats et gouvernements membres.