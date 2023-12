Maroc: COP28 - Session de l'AYCH sur les réponses aux pertes et dommages du changement climatique

dubai — L'African Youth Climate Hub (AYCH), programme de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, a coorganisé, samedi à Dubaï, une session sur l'apport de réponses concrètes aux pertes et dommages causés par le changement climatique.

Tenu dans le cadre de la COP28, cette session coïncide avec l'adoption historique, en ouverture de cet événement planétaire, de l'opérationnalisation des mécanismes du Fonds sur les pertes et dommages liés au changement climatique.

Les participants à cette session ont débattu de questions importantes telles que l'accès au financement, aux nouvelles technologies et à la promotion des innovations portées par la jeunesse.

Le Hub, lancé par SAR la Princesse Lalla Hasnaa en 2019, est fortement engagé aux activités de la COP28 à travers l'organisation et la participation à des événements traitant de l'éducation au climat, de l'entrepreneuriat social, de la décarbonation et de l'accès aux nouvelles technologies, telle que l'Intelligence artificielle.

A cet effet, l'AYCH assure la participation effective de la jeunesse africaine à ces discussions, en harmonie avec la philosophie du Hub qui vise à apporter un soutien concret à la jeunesse africaine pour la réalisation de leurs idées et leur inculquer un esprit entrepreneurial en faveur de l'action climatique et le développement durable.

En ce sens, le Hub a soutenu la participation d'une vingtaine de jeunes africains à cette Conférence.

L'AYCH est un partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, le réseau YOUNGO de la CCNUCC (Children and Youth Constituency to United Nations Framework Convention on Climate Change), le groupe OCP et l'Université Polytechnique Mohammed VI de Benguérir.

Hébergé au Centre International Hassan II pour la Formation à l'environnement, à Bouknadel, près de Rabat, le Hub a pour objectif de faire émerger une génération de jeunes leaders africains pour prendre en charge le changement climatique, en les identifiant, en les formant et en les appuyant.

Le Hub comporte six volets, à savoir une Mise en réseau de la jeunesse africaine autour des questions climatiques, un Incubateur pour soutenir les projets des jeunes consacrés au changement climatique et à trouver les ressources pour les développer et un Centre de formation pensé, élaboré et construit par les jeunes pour les responsabiliser et favoriser une montée en compétences.

Il comprend également des Modules de formation mis en ligne pour renforcer les capacités des jeunes sur le climat, la gestion de l'eau et l'efficacité énergétique, un Forum pour faciliter le dialogue entre les jeunes et avec les jeunes, un Observatoire pour mieux comprendre les attentes des jeunes vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique et un Tableau de bord pour suivre le projet et la mobilisation des jeunes.

Le Hub anime un réseau de jeunes ambassadeurs africains du climat qui le représentent dans les différentes activités liées à l'action climatique et participent aux grands événements internationaux sur le climat, comme les COP.