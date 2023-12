Afrique: COP28 - Un expert fustige l'attitude des pays industrialisés pour aider l'Afrique à atteindre ses objectifs climatiques

interview

Dans une interview exclusive, Durrel Halleson, Responsable des politiques et des partenariats au Fonds mondial pour la nature (WWF) expose certaines des attentes concernant les négociations lors du sommet à Dubaï (COP28) qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre, pour l’Afrique et donne un aperçu des avantages que vont bénéficier le continent avec la mise en place effective d'un fonds dédié à la réparation des dégâts causés par le réchauffement climatique .

Quelles sont les étapes clés pour accélérer la mobilisation et l'octroi de financements en faveur de la lutte contre le changement climatique avant la COP28 ?

Le financement est un aspect essentiel pour aider à débloquer l’action climatique. C’est d’autant plus important pour l’Afrique, qui est le continent le plus vulnérable aux aléas du changement climatique. Malheureusement, l’Afrique ne reçoit qu’environ 30 milliards de dollars de financements climatiques. En revanche, la mise en œuvre intégrale des CDN des pays africains, selon les estimations de la Banque africaine de développement pour la période 2020-2030, est d’environ 2,8 millions de dollars.

Lors de la COP27 à Charm el-Cheikh, les « parties » signataires de la Convention de l’ONU sur les changements climatiques ont convenu d’augmenter le financement pour faciliter les transformations mondiales vers une économie à faible émissions de carbone, un processus qui nécessitera entre 4 000 et 6 000 milliards de dollars par an. Malheureusement, les pays développés n’ont toujours pas tenu leurs promesses de 100 milliards de dollars depuis Copenhague.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la COP 28 pour vous assurer que les Parties progressent vers la réalisation d’un nouvel objectif financier ?

Il est urgent que les pays développés augmentent considérablement leurs financements publics pour les porter à plus de 100 milliards de dollars par an, et que les financements destinés à l’adaptation et au renforcement de la résilience climatique soient doublés d’ici 2025, conformément aux besoins des pays en développement.

En outre, tous les flux financiers privés et publics devraient être alignés sur les objectifs en matière de climat et de nature, les institutions financières internationales s’engageant à intensifier le financement climatique et à mettre fin aux financements et subventions nuisibles. Au-delà de cela, les Parties doivent également progresser vers un nouvel objectif de financement (Nouvel objectif collectif quantifié - NCQG) qui répond aux besoins de financement et répond de manière adéquate à la crise climatique.

À l’heure actuelle, l’Afrique a besoin d’environ 2 800 milliards de dollars entre 2020 et 2030, mais le continent ne reçoit que 30 milliards de dollars de financement climatique. Comment l’opérationnalisation du fond va-t-elle combler ces lacunes ?

La décision de créer le Fonds pour la formation et le développement a été l’un des résultats les plus importants de la COP27 à Sharm el-Cheikh. C’est l’une des décisions qui a suffisamment répondu aux attentes des pays africains.

On s’attend à ce que l’Afrique soit confrontée aux effets négatifs les plus graves du changement climatique d’origine humaine, par rapport à la plupart des autres régions du monde, en raison d’une combinaison d’impacts projetés particulièrement graves et d’une capacité d’adaptation relativement faible. Il est vrai que l’adaptation est assez élevée en Afrique et on estime que l’Afrique aura besoin d’environ 1,7 million de dollars d’ici 2035, mais selon les derniers chiffres de l’ACG, l’Afrique n’a reçu qu’environ 11,4 milliards de dollars entre 2019 et 2020 et la plupart d’entre eux ont été accordés sous forme de prêts, ce qui continue de piéger l’Afrique dans le fardeau de sa dette.

Dans le dernier document sur les attentes de la COP28 publié par le Fonds mondial pour la nature (WWF) , vous exprimez l’espoir de voir le fonds pour les pertes et dommages accordé des subventions plutôt que des prêts. Comment pensez-vous que les pays développés s’y conformeront, tout en considérant cette mesure comme un aveu de responsabilité ?

L’Afrique est la région la moins touchée en termes d’émissions de GES avec moins de 4%, c’est le continent le plus touché par les impacts du changement climatique. Ainsi, l’octroi de fonds supplémentaires à l’action climatique, que ce soit pour l’atténuation ou l’adaptation, ne devrait pas alourdir le fardeau de la dette de l’Afrique. Ce n’est pas le moment pour le monde de se dérober à ses responsabilités et il est indéniable que les pays développés dépendent depuis longtemps des combustibles fossiles pour stimuler leur développement économique.

Il a été prouvé que notre dépendance aux combustibles fossiles est le plus grand contributeur à la crise climatique. La combustion de combustibles fossiles et l’industrie représentent plus de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine humaine et près de 90 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone.

Nous exhortons les pays développés à respecter, à l’approche de la COP28, leurs engagements financiers et, comme indiqué précédemment, à ne pas pousser ces pays à s’endetter davantage et à réaligner les structures financières mondiales pour répondre aux besoins uniques de l’Afrique, en particulier en donnant la priorité au financement de l’adaptation.

En travaillant ensemble à la COP28, les dirigeants de tous les pays peuvent combler le déficit de financement climatique et permettre à l’Afrique de s’engager sur la voie d’un avenir plus vert et plus durable, en favorisant la résilience des populations et de la planète face aux crises.

Pouvez-vous nous dire comment vous aimeriez que le mécanisme de financement des pertes et dommages soit mis en place dans le cadre du mécanisme financier de la CCNUCC pour servir le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris ?

L’opérationnalisation du Fonds pour la formation et le développement à la COP28 est cruciale sur la façon dont l’Afrique réagit aux aléas du changement climatique. Les dernières conclusions de la CEA montrent que, dans tous les scénarios de réchauffement et malgré les efforts d’adaptation considérables déployés dans la région, les effets négatifs considérables du changement climatique se feront sentir en Afrique, ce qui entraînera une augmentation de la formation et du développement.

Nous nous attendons à ce que, dans le cadre de l’opérationnalisation de ce Fonds, il soit une entité autonome relevant des mécanismes financiers de la CCNUCC, avec ses propres mécanismes de gouvernance en place.

Outre la mise en place administrative du Fonds, l’opérationnalisation nécessitera de nouvelles promesses de financement ainsi qu’un processus d’examen et de décision sur d’autres sources de financement, ainsi qu’une reconnaissance du rôle et des limites des mécanismes de financement existants plus larges.

Qu’en est-il des préoccupations de l’Afrique ?

L’Afrique, dans le cadre de l’opérationnalisation du Fonds pour la formation et le développement, espère que l’appui financier au Fonds sera fondé sur la responsabilité historique et que des responsabilités communes mais différenciées et des solutions novatrices seront nécessaires pour éviter d’accabler les pays africains de dettes. L’opérationnalisation du Fonds contribuera à commencer à s’attaquer aux impacts de la formation et du développement sur la pauvreté, l’égalité des sexes et le changement climatique.