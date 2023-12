Congo-Kinshasa: Processus électoral - Les politiques exhortés à s'abstenir des propos violents

Dans un communiqué de presse publié à Kinshasa, le 1er décembre, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a invité les leaders politiques et d'opinion de la République démocratique du Congo (RDC) à s'abstenir des déclarations susceptibles d'occasionner des violences en cette période électorale.

« La CNDH-RDC demande à tous les leaders politiques et d'opinion de s'abstenir de faire des déclarations et poser des actes susceptibles d'occasionner des violences à même de compromettre la paix sociale en cette période électorale, car ces actes ainsi commis et monitorés constitueraient des preuves de culpabilité et de poursuites judiciaires », a écrit le président de la CNDH-RDC, Paul Nsapu.

Cette institution d'appui à la démocratie a, en outre, invité ces leaders ainsi que toute la population du pays à préserver un climat de paix sociale pour l'aboutissement en douceur du processus électoral. « Par conséquent et dans l'intérêt supérieur de la nation, la CNDH-RDC invite tous les leaders politiques et d'opinion ainsi que toute la population congolaise à préserver un climat de paix sociale pour un bon aboutissement du processus électoral en cours », insiste cette institution.

Elle a, par ailleurs, rappelé veiller à la situation par un système de travail mis en place. « La CNDH a relevé qu'elle a mis en place un système de monitoring du processus électoral en cours et de documentation de tous les actes et/ ou de toutes déclarations d'incitation à la violence ou à la haine tribale depuis le début de cette période de la campagne électorale pour les scrutins combinés du 20 décembre 2023 », a souligné la CNDH-RDC. Elle a prévu déployer, dans les tout prochains jours, plus de 20 000 observateurs pour le monitoring des cas de violation des droits humains en matière des élections. Elle va signer, dans cette même optique, un accord de collaboration spécifique avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication.