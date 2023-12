Congo-Brazzaville: Colloque - Une rencontre sur le centenaire et la refondation du Citi

Le Conseil international pour la transmission intellectuelle (Citi) a tenu, le 30 novembre, son colloque du centenaire et de la refondation sur le thème "Quelles réponses peut-on apporter aux ruptures actuelles ? " à la Maison de l'Amérique latine, à Paris. Le Congolais Emmanuel Ollita Ondongo, président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), était un des panélistes.

Les délégués et représentants de l'institution invités ont participé aux travaux du colloque du centenaire, ambitionnant d'établir des synergies entre l'ensemble des membres et ses délégations, ses représentants et délégués nationaux ou régionaux, ainsi que ses partenaires.

À cette occasion, invité en tant que partenaire, Emmanuel Ollita Ondongo est intervenu lors de la table ronde sur le thème "En quoi la défense de l'environnement et la promotion de la transition écologique sont-elles compatibles avec les droits humains et la démocratie ?". Il a souligné que la violence et la corruption rendent la démocratie fragile. De ce fait, pour un monde meilleur, « la démocratie est sans cesse à défendre et à consolider », a-t-il confié.

Le colloque a clos ses travaux sur l'élaboration d'une série de réflexions et propositions, suivie d'un discours .

La collaboration entre la Halc et le Citi remonte au 18 septembre de cette année, à l'issue de la signature, à Brazzaville, d'une convention de partenariat de douze mois entre Emmanuel Ollita Ondongo et Pierre Stanley Perono, premier vice-président du Citi à ouvrir à la Halc le statut de membre affilié au Citi.

Dans le cadre de cette collaboration, la délégation congolaise, en prélude à sa participation au colloque, a tenu une réunion d'évaluation avec le Citi à son siège parisien. À l'ordre du jour, l'élaborattion d'un calendrier de formation sur le renforcement des capacités des cadres de la Halc.

Profitant de son séjour parisien, le président de la Halc a eu une séance de travail avec Charles Duchene, ancien directeur de l'agence anti-corruption en France et actuellement inspecteur de justice auprès du tribunal de grande instance de Paris. Ce dernier, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, accompagnera la Halc dans ses activités.

En guise de rappel, le Citi est une organisation internationale non gouvernementale membre du conseil de l'Europe évoluant dans les questions des droits de l'homme et également dans la valorisation, l'innovation et les échanges dans le domaine du développement.