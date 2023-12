Afrique: Aucun pays ne peut lutter efficacement contre le changement climatique face au fardeau de la dette - PM Abiy

<strong>Addis Ababa — Aucun pays ne peut relever efficacement le défi climatique si la dette est un fardeau, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed dans le discours qu'il a prononcé aujourd'hui lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28).

"Aucun pays ne peut relever efficacement le défi climatique si la dette est un fardeau", a-t-il déclaré, ajoutant que "c'est pourquoi le G20 doit s'efforcer de mettre en oeuvre des plans d'allègement de la dette plus audacieux et plus rapides afin d'aider les pays les plus touchés à surmonter le surendettement, à lutter contre le changement climatique et à poursuivre des objectifs de croissance économique plus équitables et plus durables".

Le premier ministre a également appelé à une action mondiale collective pour l'accélération du programme climatique, car "la bataille pour protéger et guérir notre planète est une bataille pour la croissance et la prospérité".

L'Éthiopie, pour sa part, a pris des mesures concrètes pour mettre en oeuvre son engagement envers l'Accord de Paris, selon le premier ministre.

S'exprimant sur les réalisations enregistrées grâce à la mise en oeuvre de l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie, il a déclaré que l'initiative lancée en 2019 visait à établir 130 000 pépinières à travers le pays et à mobiliser chaque année des millions de personnes pour la plantation et la gestion des semis.

Notre initiative "Green Legacy" représente une réponse proactive aux défis environnementaux et socio-économiques urgents. Elle permet de réduire les émissions de carbone, de préserver notre biodiversité, de créer des emplois et de stimuler des secteurs tels que le tourisme."

L'initiative a connu un succès remarquable avec la plantation de 32,5 milliards de semis au cours des cinq dernières années, l'objectif étant d'en planter 50 milliards d'ici à 2026.

Le premier ministre a souligné que l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie deviendra le plus grand projet de boisement au monde lorsqu'elle sera achevée.

"L'impact de notre initiative s'étend également au-delà des frontières, puisque nous partageons des plants avec les pays voisins", a-t-il ajouté,

En outre, le Premier ministre a mentionné les interventions réussies, la plantation de diverses cultures tolérantes à la sécheresse et l'utilisation de technologies d'irrigation intelligentes sur le plan climatique, y compris le programme de développement du blé du pays.

"Il convient de souligner notre programme national de production de blé, qui nous permet de produire 6 millions d'hectares en un an, ce qui fait de l'Éthiopie le plus grand producteur de blé d'Afrique.

Cela a permis au pays de s'affranchir de décennies de dépendance à l'égard des importations de blé et d'en faire un pays exportateur de blé, a révélé le premier ministre.

M. Abiy a également déclaré que l'Éthiopie investissait massivement dans les ressources énergétiques renouvelables et vertes.

Avec l'objectif de tripler la capacité actuelle de production d'électricité et de doubler l'efficacité de l'utilisation de l'énergie d'ici 2030, le pays atteindra l'accès universel à l'électricité, réduira la dépendance à l'égard des combustibles issus de la biomasse et offrira aux industries la possibilité d'atteindre des objectifs de zéro net d'ici 2050.

En outre, l'Éthiopie a adopté des politiques visant à encourager l'utilisation de véhicules électriques, ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre de voitures hybrides et électriques sur nos routes, tout en réduisant le fardeau macroéconomique de l'importation de carburant.

De même, Ethiopian Airlines modernise sa flotte en acquérant de nouveaux avions économes en énergie, a-t-il noté, ajoutant que "nous avons des chemins de fer électrifiés, une infrastructure de transport non motorisé en pleine expansion et nous développons notre système de transport de masse".

Le Premier ministre Abiy a déclaré qu'il s'agissait là d'exemples concrets d'action. "Nous sommes effectivement dans notre contribution nationale déterminée et nos progrès témoignent de notre engagement envers l'Accord de Paris."