Afrique de l'Est: Le ministère de la santé appelle à la collaboration des partenaires pour éliminer le VIH/SIDA en Éthiopie

<strong>Addis Ababa — La ministre de la santé, Lia Tadesse, a appelé à une plus grande collaboration des partenaires du développement afin d'éliminer le VIH/sida en Éthiopie.

Dans ses remarques à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida commémorée aujourd'hui à Addis-Abeba, la ministre de la santé, Dr Lia Tadesse, a déclaré que cette journée était célébrée pour rappeler les contributions et le leadership des communautés dans les progrès réalisés en matière de prévention et de lutte contre le VIH/sida au niveau mondial et en Éthiopie.

"L'Éthiopie a réalisé des progrès et des avancées significatifs en termes de réduction de l'incidence du VIH/sida et de la mortalité liée à cette maladie. Cela a été possible grâce à l'engagement politique et gouvernemental fort, mais aussi grâce à notre partenariat solide avec divers partenaires".

Le taux de prévalence du VIH/sida, qui était de 1,26 % en 2010, est tombé à 0,91 % en 2022, a-t-on appris.

Mais il s'agit également d'un moment critique, car nous avons encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'engagement ambitieux que nous avons pris en termes d'élimination du VIH/sida, a-t-elle déclaré.

En outre, nous devons encore relever le défi de la stigmatisation et de la discrimination, ce qui nécessite une attention particulière, a fait remarquer la ministre.

Si nous travaillons collectivement sur ces questions avec un engagement fort des communautés, y compris des chefs religieux et des médias jusqu'au niveau de la base, nous atteindrons certainement collectivement l'objectif que nous avons envisagé, a souligné le Dr Lia.

Françoise Ndyishimiye, directrice de l'ONUSIDA en Éthiopie, a déclaré que d'ici à la fin de 2022, 39 millions de personnes vivront encore avec le VIH/sida dans le monde.

En Afrique, y compris en Éthiopie, le nombre de personnes infectées augmente, surtout chez les jeunes, a-t-elle révélé, ajoutant que nous devons agir pour libérer une nouvelle génération du VIH.

"L'Éthiopie a mené la riposte au VIH, montrant son engagement ; malgré les différents défis, nous nous rapprochons du point d'élimination pour mettre fin au VIH/sida d'ici à 2030. (C'est pourquoi il est important que les dirigeants au plus haut niveau s'engagent à nouveau à mener la riposte au VIH.

Selon M. Ndyishimiye, l'ONUSIDA, ainsi que d'autres entités en Éthiopie et des partenaires, s'engagent à travailler avec le gouvernement et la communauté pour lutter efficacement contre le VIH/sida dans le pays.

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a déclaré que le gouvernement américain avait investi plus de trois milliards de dollars pour soutenir la riposte au VIH et au sida en Éthiopie au cours des 13 dernières années.

Dans le cadre de la stratégie du Plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le sida (PEPFAR), le leadership communautaire est au premier plan de notre programmation et constitue un élément clé de la viabilité à long terme de la riposte au VIH ici en Éthiopie et dans le monde entier, a-t-il ajouté.

Les résultats que nous avons obtenus ensemble au cours des dernières décennies montrent qu'il est possible d'atteindre des objectifs considérables.

Le gouvernement américain reste déterminé à faire en sorte que le VIH ne soit plus une menace pour la santé publique en Éthiopie d'ici à 2030. Nous nous souvenons d'où nous étions il y a 20 ans et nous sommes déterminés à ne pas reculer. Ensemble, nous pouvons contrôler l'épidémie de VIH/sida et nous le ferons, et nous veillerons à ce que les Éthiopiens puissent réaliser leurs aspirations à une vie plus saine.

La Journée mondiale du sida, célébrée le 1er décembre de chaque année depuis 1988, est une journée internationale consacrée à la sensibilisation à la pandémie de sida causée par la propagation de l'infection par le VIH et à la commémoration des personnes décédées des suites de la maladie.