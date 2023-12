Ile Maurice: Entre chiffres prometteurs et déceptions personnelles

Les résultats des examens du National Certificate of Education (NCE) pour l'année 2023 ont été rendus publics hier par le Mauritius Examinations Syndicate (MES). L'annonce de la directrice du MES, Brenda Thanacoody Soborun, concernant le taux de réussite de 74,6 % au NCE pour l'année 2023 en comparaison à 65,45 % l'année dernière, suscite à la fois l'enthousiasme et la perplexité au sein de la communauté éducative. Alors que ces chiffres semblent dépeindre un tableau positif de la performance académique, ces statistiques alimentent le paradoxe entre la réussite globale et les sentiments persistants de déception parmi les élèves qui n'ont pu obtenir une place dans les académies. Car sur les 14 527 participants à ces examens, seuls 725 ont obtenu huit unités.

· Taux de réussite en hausse pour Maurice, en baisse pour Agaléga et seuls 725 candidats sur 14 527 accéderont aux académies

Le bond significatif par rapport à l'année précédente où le taux de réussite plafonnait à 65,4 % est indéniablement un indicateur de progrès. Cependant, il est essentiel de se demander si cette amélioration est le résultat d'une élévation du niveau de compétence des élèves ou plutôt d'une modification dans la nature même des épreuves. Avant même la publication des résultats, des enseignants voyaient venir cette tendance, suggérant que les épreuves de cette année avaient été plus accessibles car moins difficiles que celles de l'année précédente. La baisse dans les résultats de l'an dernier, attribuée à la complexité des questions, soulève des interrogations quant à la validité de la comparaison des taux de réussite d'une année à l'autre. Cette année, sur les 14 527 candidats, 10 832 ont réussi.

C'est en famille qu'on vient découvrir les résultats du NCE.

L'optimisme initial engendré par ces chiffres impressionnants est tempéré par la réalité des déceptions individuelles. Malgré une augmentation globale du taux de réussite, de nombreux élèves se retrouvent confrontés à une déception personnelle, ayant échoué à obtenir une place dans l'une des prestigieuses académies. Le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes persiste, même dans le contexte d'une réussite éducative accrue car seuls 725 élèves - 463 filles et 262 garçons - ont obtenu huit unités. Ce sont ces 725 candidats qui obtiendront une place dans l'une des prestigieuses académies, à la grande déception des 13 802 autres élèves qui ont fourni des efforts et travaillé dur durant trois ans.

Un moment de fierté légitime.

Un autre élément de cette dynamique est la disparité entre les sexes dans ces résultats, avec un taux de réussite de 80,1 % chez les filles et de 68,9 % chez les garçons. Bien que cette disparité puisse être interprétée de différentes manières, elle met en évidence l'importance de s'attaquer aux écarts de performances entre garçons et filles. Une autre facette intrigante de ces résultats est la disparité régionale, avec Agaléga qui affiche un taux de réussite de 57,1 % en comparaison à 77,6 % l'année dernière. Rodrigues affiche un taux de réussite de 66,6 % comparé à 50,5 % pour l'année dernière. Cette disparité géographique met en lumière les défis spécifiques auxquels les communautés éloignées peuvent être confrontées.

Un précieux sésame qui ouvre la voie à un avenir prometteur.

Pour ce qui est des performances dans les matières, 85,1 % des participants à ces examens ont réussi en anglais, 88,8 % en sciences, 96,8 % en technologies de l'information et de la communication, 98,5 % en sciences sociales, 92,8 % en art et design, 79,8 % en mathématiques, 86,8 % en français et 90,8 % en business studies. S'agissant des langues optionnelles, 90,5 % ont réussi à l'examen du kreol morisien. Un autre aspect notable de cette annonce est le taux de réussite de l' Extended programme, qui s'élève à 8,9 % cette année. Bien que ce taux puisse paraître faible en comparaison avec d'autres résultats, la directrice du MES insiste sur le fait que c'est en réalité une amélioration par rapport à l'année précédente où le taux de réussite était de 3,6 %. Les 2 149 élèves de l' Extended programme ayant participé aux examens bénéficieront d'un Statement of Attainment, leur ouvrant la porte à des opportunités alternatives telles que le Bright Up Programme.

L'annonce de la possibilité de rejoindre ce Bright Up Programme deux jours avant la proclamation des résultats, en cas de résultats insatisfaisants, soulève des questions sur les attentes liées à ces programmes alternatifs. Plutôt que de simplement offrir une alternative à la répétition, ne serait-il pas plus important d'examiner comment les programmes déjà dispensés peuvent être améliorés pour fournir une éducation enrichissante et équitable à tous les élèves, indépendamment de leur niveau ? En introduisant toutes sortes de programmes avant ou après le NCE, le ministère semble lui-même remettre en question l'efficacité de son Nine-year schooling.

Bien que le taux de réussite record au NCE pour 2023 soit à célébrer, il est impératif de ne pas perdre de vue les défis persistants et les déceptions individuelles au sein du système éducatif mauricien. L'équilibre entre les statistiques globales et les expériences individuelles doit être au coeur des réflexions sur l'évolution future du système éducatif. En fin de compte, l'objectif ultime devrait être de créer un environnement éducatif qui inspire et soutienne chaque élève, indépendamment des chiffres qui dominent les manchettes des journaux.

La joie était au rendez-vous après les efforts consentis.