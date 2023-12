Ile Maurice: Le chef qui épice Maurice avec The Yellow Chilli

Plongez dans l'univers gustatif exquis du «Master Chef» indien Sanjeev Kapoor, où saveurs et convivialité fusionnent avec maestria. Découvrez comment le maestro culinaire à l'origine de The Yellow Chilli a pimenté le charme de Maurice en apportant une touche d'épices et de délices inoubliables.

Figure majeure de la cuisine mondiale, Sanjeev Kapoor a profondément marqué les spectateurs des années 90 en tant qu'hôte adoré de «Khana Khazana». Son sourire contagieux et le célèbre «Namak Swad Anusar» ont fait de lui un chef prisé des foyers, propulsant cette émission comme la plus longue dans le domaine culinaire.

Au-delà de l'écran, le parcours culinaire de Sanjeev Kapoor est marqué par l'innovation. Ses réalisations remarquables incluent son titre de «Master Chef», et son statut d'auteur à succès, de propriétaire de la chaîne de télévision FoodFood et de restaurateur. Il a repensé la cuisine indienne, remportant de nombreux prix mondiaux, dont le prestigieux Padma Shri en 2017.

Sa passion pour l'innovation se manifeste dans Wonderchef, une marque qui transforme les cuisines indiennes et les équipements de cuisine. Ses récentes innovations incluent la co-fondation de Tiny Chef, et une immersion dans l'intelligence artificielle et le machine learning culinaires, où Sanjeev Kapoor façonne l'avenir de la cuisine. À travers la Sanjeev Kapoor Academy, il partage généreusement son expertise, renforçant l'expertise des passionnés de cuisine à travers le monde.

Dans le paysage dynamique des restaurants S.K., The Yellow Chilli se distingue comme un modèle d'excellence culinaire, avec une forte présence dans 29 restaurants en activité - 11 à l'international et 18 à travers l'Inde. Son influence s'étend encore plus loin puisqu'il est également impliqué dans d'autres aventures culinaires, telles que Suravie Live it Up, Hong Kong, Signature et Khana Khazana, tous ces restaurants contribuant à tisser son charme culinaire dans chaque entreprise. Le parcours de Sanjeev Kapoor ne se résume pas seulement à la création de recettes uniques ; c'est une histoire qui rassemble les gens à travers le langage universel de la nourriture, un délicieux plat à la fois.

Entrevue exclusive à «l'express»

Dans une entrevue exclusive accordée à l'express, le chef Sanjeev Kapoor a partagé quelques éléments clés de son parcours, de sa renommée en tant que «Master Chef», et de sa mission de rendre la cuisine facile et agréable pour tous. «En tant que chef, ma mission est de simplifier la cuisine et de la rendre plaisante pour tout le monde. Mon périple culinaire a commencé dès mon plus jeune âge, alimenté par une passion profonde pour la nourriture. Au fil des ans, j'ai perfectionné mes compétences, menant au succès de Khana Khazana, la première émission de télévision qui a véritablement fait de moi un nom familier.

Le succès de cette émission m'a propulsé vers une croissance continue, et l'amour et le soutien inconditionnels des gens remplissent encore mon coeur de gratitude à ce jour. C'est une leçon d'humilité d'être admiré par tant de personnes partageant la même passion pour la cuisine. À travers mes émissions télévisées, mes livres de cuisine et mes restaurants, mon objectif est de simplifier la cuisine et d'inspirer les autres à s'amuser en cuisine. Reconnaissant pour cet incroyable soutien, je continue de partager la joie de la gastronomie avec des personnes du monde entier.»

«Le Yellow Chilli, pas un simple restaurant»

Le chef Sanjeev Kapoor poursuit : «Le Yellow Chilli est mon aventure culinaire mondiale, apportant les saveurs vibrantes de l'Inde au monde. Cette franchise va au-delà d'être simplement un restaurant : c'est l'incarnation de ma vision pour la gastronomie indienne contemporaine.» Notre concept culinaire, dit-il, mêle harmonieusement des recettes traditionnelles indiennes à des techniques culinaires modernes. Le menu met en valeur la riche diversité des saveurs indiennes, offrant une expérience gastronomique unique et délicieuse. «Pour ne mentionner que quelques-uns de nos plats signature, il y a le 'Shaam Savera' et le 'Lalla Mussa Dal', qui nourrit l'âme, sans oublier, les desserts tels que le 'Gulab-e-Gulkand'. Chaque plat est une histoire et chaque repas est un voyage à travers l'incroyable palette de saveurs indiennes, créant une expérience immersive et inoubliable pour les convives du monde entier.»

Concernant l'île Maurice, il parle d'«un endroit au charme incroyable et à l'hospitalité chaleureuse qui a définitivement une façon unique de capturer le coeur de chacun». Le chef confie que cette connexion l'a même amené à décider d'implanter The Yellow Chilli à Maurice (voir hors-texte) «car j'ai ressenti une profonde affinité avec la culture vibrante de l'île et la gentillesse sincère de ses habitants. Cette nouvelle entreprise sera sans aucun doute une belle nouveauté et je suis convaincu que les gens adopteront la culture culinaire vivante du restaurant, tout comme ils m'ont toujours accueilli à bras ouverts».

En ce qui concerne la qualité, le personnel et la cuisine, l'approche à Maurice repose sur une stratégie de Quick Service Restaurant (QSR). «Nous nous engageons à offrir un service de qualité supérieure grâce au modèle QSR, garantissant l'efficacité tout en préservant l'expérience authentique et savoureuse pour laquelle The Yellow Chilli est réputé. Notre objectif demeure de maintenir une cuisine bien équipée afin d'offrir une expérience gastronomique agréable, rapide et en harmonie avec l'esprit de l'île Maurice.»

Vishesh Horril, «Outlet Manager» de The Yellow Chilli à Tribeca : «quand tradition et innovation se rencontrent...»

Vishesh Horril est l'Outlet Manager du premier Yellow Chilli à Maurice, qui a récemment ouvert à Tribeca Mall et qui attire déjà du monde. Derrière l'enseigne, il y a le parcours exceptionnel du Celebrity Chef Sanjeev Kapoor, qui, avec des partenaires mauriciens, s'est lancé à la conquête des locaux. Explosion de saveurs en perspective.

«Notre périple pour vous présenter la marque la plus populaire des restaurants Sanjeev Kapoor a commencé il y a environ 18 mois. The Yellow Chilli offre un véritable tour gastronomique de l'Inde avec des destinations qui mettent en valeur les plats caractéristiques de chaque région, avec des choix exotiques des régions du Pendjab et de l'ère moghole»,avance Vishesh Horril.

L'Outlet Manager du premier Yellow Chilli à Maurice confie que le chef Sanjeev Kapoor fait déjà partie des foyers mauriciens, non seulement parce qu'il est un chef renommé, mais aussi parce qu'il est le pionnier des émissions de cuisine à la télévision. «Pendant notre enfance, nous regardions ses émissions à chaque fois ou observions nos mères et grands-mères essayer ses recettes de Khana Khazana. Il est donc important de ramener ses saveurs authentiques aux Mauriciens. Au cours de ce périple, nous avons eu l'opportunité de régaler nos papilles avec du curry et des kebabs alléchants du Yellow Chilli aux Émirats arabes unis et avons fait l'expérience des grandes différences en termes d'unicité en matière de goût, tout en nous délectant de saveurs indiennes. Le 'Smoked Pepper Butter Chicken', le biryani Dum Ghost ou la fondue Malai au brocoli - je suis sûr que vous pouvez déjà les humer !»

En tant que franchise, les normes et le contrôle qualité sont au premier plan pour garantir la satisfaction de ses clients, soutient Vishesh Horril. Et cela nécessite des chefs qualifiés en provenance d'Inde pour transporter les clients dans les différents coins de l'Inde. «Cela a été une tâche difficile pour nous, mais finalement, dans le jargon culinaire, la nourriture peut changer votre humeur. Nous continuerons à améliorer l'expérience client et à garder notre clientèle au coeur de nos préoccupations. C'est un nouveau départ et, espérons-le, la marque Yellow Chilli diffusera sa présence à travers l'île dans les années à venir. En attendant, mon équipe et moi-même vous attendons pour embarquer dans cette odyssée culinaire où la tradition rencontre l'innovation, sous la direction du seul et unique Master Chef Sanjeev Kapoor.»