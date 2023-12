Ile Maurice: Sort incertain du «Youth Centre» et de la plage

Maintenant qu'Avinash Gopee de Luxury Suites Ltd a annoncé son retrait du projet hôtelier sur le terrain du centre de jeunesse d'Anse-la-Raie, des questions restent : le centre de jeunesse sera-t-il épargné ? Et les zones humides et autres dunes de sable ? Bref, y aura-t-il un autre promoteur à la place de Gopee ? Le collectif Pa touss nou Anse-la-Raie veut des explications des deux élus de la majorité de l'endroit.

Osman Mahomed, lui, a d'autres interrogations : pourquoi le ministre des Terres, Steven Obeegadoo, a-t-il informé le Parlement mardi qu'il n'était pas au courant de la lettre de désistement d'Avinash Gopee, lettre qui a défrayé la chronique pendant le week-end ? «Est-ce qu'il y a eu confusion à la suite du communiqué de Gopee ?»

Osman Mahomed reconnaît qu'à sa question supplémentaire de mardi, Mahend Gungaparsad a parlé de Luxury Resorts Ltd au lieu de Luxury Suites Ltd. «Or, le Deputy Prime Minister (DPM) savait pertinemment bien que la question principale de Gungaparsad a trait à Anse-la-Raie et non à Réduit, où se trouve un autre projet de Gopee et le Luxury Resorts Ltd. Si c'est le cas, je me demande pour quelles raisons il n'a pas demandé la confirmation de Gungaparsad, lui qui a normalement besoin qu'on lui repose les questions.» Tout en nous rappelant comment mardi, il lui a fallu répéter trois fois sa question sur la National Land Development Strategy pour que le DPM comprenne. «Et malgré mes répétitions, Steven Obeegadoo a répondu à côté !»

Pour le député travailliste, soit le DPM voulait jouer l'ignorant, soit il l'était vraiment au sujet du terrain d'Anse-la-Raie. Et de s'interroger : «Si le ministre des Terres n'a vraiment pas reçu la lettre de désistement de Gopee, il y a anguille sous roche. Qui nous dit que l'on n'a émis un communiqué juste pour éteindre le feu à la veille de Ganga Asnan ? Et qu'ensuite, le projet continuera ?» D'autres questions parlementaires sont à prévoir. Cette semaine-ci, il se concentrera sur Palmar.